Malik Montana wypuszcza nowy singiel i „tańczy” z żoną Roberta Lewandowskiego

Malik Montana i narodowy polski taniec?

2025.10.03

opublikował:

Malik Montana i narodowy polski taniec? Nowy singiel „Baciata” już dostępny!

Malik Montana znów dostarcza muzycznych emocji – i to w stylu, który jego fani kochają najbardziej. Najnowszy singiel rapera, zatytułowany „Baciata”, właśnie trafił do sieci i od pierwszych sekund pokazuje, że mamy do czynienia z kolejnym hitem.

„Baciata” – mocny refren i bezkompromisowe zwrotki

Nowy utwór to esencja tego, za co słuchacze cenią Malika: chwytliwy refren, ostre linijki i charakterystyczne bity, z którymi – jak zwykle – tylko on potrafi sobie poradzić.

Singiel był wcześniej teasowany w mediach społecznościowych, gdzie już kilkunastosekundowy snippet wywołał ogromne emocje. Malik sprawdził też numer na koncertach, a reakcja publiki potwierdziła jedno – „Baciata” to pewniak.

Widowiskowy teledysk

Premierze utworu towarzyszy spektakularny klip w reżyserii JLShoThat. To kolejna wspólna realizacja rapera i reżysera, a efekt ich współpracy znów robi wrażenie. Dynamiczne ujęcia, mocna energia i charakterystyczny styl sprawiają, że teledysk idealnie współgra z warstwą muzyczną.

 

Malik tanczy na Instagramie z Anną Lewandowską

W ramach promocji nowego numeru, fani Malika zamieszczają w mediach społecznościowych różne filmy, do których wykorzystują „Baciatę”. W jednym z nich Malik tańczy z Anną Lewandowską, zastępując jej męża Roberta Lewandowskiego. Raperowi na tyle spodobała się przeróbka, że zamieścił ją na swoim Instagramie.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Malik Montana (@donmalikmontana)

