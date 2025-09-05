Malik Montana odpala kolejne bomby – raper łączy siły z graczem z europejskiej czołówki i popularnym raperem z USA

fot. mat. pras.

Malik Montana konsekwentnie buduje swoją pozycję na międzynarodowej scenie. Najnowszy singiel „Ja to wiem” to kolejny dowód jego globalnych ambicji. Tym razem do współpracy zaprosił jednego z najgorętszych brytyjskich raperów – Russ Millions, znanego z multiplatynowych hitów oraz kolaboracji z takimi artystami jak Stormzy, Aitch, Tion Wayne czy Fivio Foreign.

Za produkcję utworu odpowiada Szamz – jeden z reprezentantów młodego pokolenia producentów, który sięgnął po samplowane brzmienia i nadał im świeże, nowoczesne oblicze. Efekt? Utwór, który łączy lokalne inspiracje z międzynarodowym charakterem.

Malik i Rich The Kid w jednym kawałku

Ale to nie wszystko. Za jednym zamachem Malik dorzuca słuchaczom utwór „Mobsta”. Wsparł go w nim amerykański raper Rich The Kid, który współpracował z takimi tuzami, jak Lil Wayne, Kendrick Lamar, Playboi Carti czy Khalid.