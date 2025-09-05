Szukaj
Malik Montana odpala kolejne bomby – raper łączy siły z graczem z europejskiej czołówki i popularnym raperem z USA

Dwa nowe kawałki szefa GM2L.

2025.09.05

fot. mat. pras.

Malik Montana konsekwentnie buduje swoją pozycję na międzynarodowej scenie. Najnowszy singiel „Ja to wiem” to kolejny dowód jego globalnych ambicji. Tym razem do współpracy zaprosił jednego z najgorętszych brytyjskich raperów – Russ Millions, znanego z multiplatynowych hitów oraz kolaboracji z takimi artystami jak Stormzy, Aitch, Tion Wayne czy Fivio Foreign.

Za produkcję utworu odpowiada Szamz – jeden z reprezentantów młodego pokolenia producentów, który sięgnął po samplowane brzmienia i nadał im świeże, nowoczesne oblicze. Efekt? Utwór, który łączy lokalne inspiracje z międzynarodowym charakterem.

Malik i Rich The Kid w jednym kawałku

Ale to nie wszystko. Za jednym zamachem Malik dorzuca słuchaczom utwór „Mobsta”. Wsparł go w nim amerykański raper Rich The Kid, który współpracował z takimi tuzami, jak Lil Wayne, Kendrick Lamar, Playboi Carti czy Khalid.

