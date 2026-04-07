Malik Montana o Skolimie: „Jest bardziej raperski niż większość polskich raperów”

Malik Montana zaskoczył fanów ostatnią wypowiedzią dotyczącą Skolim. Raper wyraźnie pochwalił Skolima, twierdząc, że dziś jest bardziej „raperski” i niezależny niż wielu przedstawicieli polskiej sceny hip‑hopowej.

Skolim „bardziej G” według Malika Montany

Malik Montana wyznał, że jego spojrzenie na Skolima zmieniło się po zauważeniu tego, co robi i jak się wypowiada. W jego ocenie to właśnie Skolim prezentuje prawdziwą postawę niezależności: mówi otwarcie to, co myśli, nie boi się kontrowersji i prowadzi własne biznesy bez ulegania narracji pod dyktando przemysłu muzycznego czy fanbase’u.

Raper podkreślił, że dzisiejsza część polskiej sceny – jego zdaniem – straciła niezależność i często jest „niewolnikami” swojego image’u lub współprac, przez co nie mogą mówić tego, co naprawdę myślą. To właśnie dlatego uznał Skolima za „bardziej G” niż wielu innych raperów.

„Dla mnie osobiście Skolim w swoich wypowiedziach i w tym co robi jest bardziej raperski niż większość polskich raperów. Bez kitu. Dla mnie gość ma jaja, mówi to co myśli, nie hamuje się z niczym. Prowadzi swoje biznesy i nie ma potrzeby tworzyć narracji, która nie będzie słuszna z nim (…) Porównując Skolima do dzisiejszych raperów, no to masz gościa independent hustlera, który gra koncerty, zarabia sobie sianko i tworzy własne biznesy. A z drugiej strony masz gości, którzy często nawet nie są właścicielami własnej muzyki, bo ją sprzedali albo muszą się w połowie dzielić z kimś innym. Nie mogą mówić tego co chcą do końca, bo są niewolnikami swojego image’u i fanbase’u i fakt współprac. Dla mnie Skolim jest bardziej G niż większość polskich raperów.”