Maja Koman rozdarta między elektroniką a klasyką

Na ekranie pulsująca, energetyczna scena techno a na słuchawkach filmowa aranżacja smyczkowa. Taką synestezję proponuje Maja Koman w swoim najnowszym singlu „Wrong Dream”. Artystka zaczynała utworami takimi, jak „My Dear Deer” czy „Pure Exchange”, które stylistyką przypominają muzykę filmową, co zostało już docenione w postaci nominacji do Fryderyka. „Wrong dream” dołącza do tej kolekcji utworów, które jak sama autorka twierdzi są najbliższe jej sercu.

– Ten utwór to moja szczera opowieść o tożsamości – od lat rozdartej między elektroniką a klasyką – opowiada artystka. – Klip to wizualne zderzenie dwóch estetyk: surowej, pulsującej sceny techno i elegancji świata muzyki klasycznej. Mimo, iż utwór mieści się zdecydowanie w stylistyce klasycznej, nie mogłam się powstrzymać, aby pokazać te dwa światy na obrazie.

Zdjęcia Mariusz Hejna, aranżacja Paweł Ernst, scenariusz i reżyseria Maja Koman.

O Mai Koman:

Maja Koman to wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i producentka projektów audiowizualnych. Od ponad dziesięciu lat tworzy z pasją i pomysłem. Jej klipy to bardzo oryginalne nietuzinkowe opowieści, muzyka która zaprasza do pięknego świata pełnego melancholii i ciekawych muzycznych połączeń.

Pierwsza płyta pt.: „Pourquoi Pas” została nominowana do Fryderyka w kategorii Fonograficzny Debiut Roku 2017. Pierwszy singiel pt.: „Babcia mówi” w tydzień od premiery dobił do miliona wyświetleń na YouTubie i otworzył artystce wiele drzwi. Pojawiła się na scenie festiwalu Opola 2014, scenie muzycznej Kuby Wojewódzkiego, czy studio Osieckiej w radiowej Trójce. Piosenka dotarła do 3 miejsca Listy Przebojów z Charakterem emitowanej przez Polskie Radio RDC.

Na przestrzeni 10 lat wydała cztery płyty, zręcznie łącząc gatunki muzyczne. Melancholię instrumentów smyczkowych z elektroniką, anielski głos z białym folkowym śpiewo-krzykiem lub rapem. Wszystkiemu dopełniają szczere teksty w języku angielskim, polskim i francuskim. Fani pokochali ją za niepowtarzalny styl muzyczny, oryginalne klipy, wizerunek i szczerość sceniczną. Nigdy nie przestawała zaskakiwać fanów nowymi eksperymentami wizualno-dźwiękowymi.