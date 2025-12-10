Madonna w różowym gorsecie: 67-letnia królowa popu w ostrej sesji w studiu nagraniowym

Madonna nie przestaje zaskakiwać fanów. Królowa popu opublikowała serię zdjęć ze studia nagraniowego, na których wypina pupę, pokłada się na kanapie i prezentuje się w różowym gorsecie. Artystka szykuje się do wydania nowego albumu i, jak widać, pełna jest energii i sensualności.

Nowa płyta Madonny i powrót po latach

Madonna przebywa obecnie w Londynie, gdzie kończy prace nad nowym krążkiem. Album ma być kontynuacją kultowego wydawnictwa „Confessions On A Dance Floor” sprzed 20 lat. Według plotek, w 2026 roku gwiazda pojawi się również w kampanii perfum Dolce & Gabbana, gdzie zaśpiewa włoską wersję hitu „Pensiero Stupendo”.

Sensualna sesja ze studia nagraniowego

Na Instagramie Madonna pokazała, jak kreatywnie spędza czas w studiu. W różowym gorsecie z futerkiem artystka prezentuje kuszące pozy – wypina pupę i zalotnie kładzie się na kanapie.