Madonna w różowym gorsecie: 67-letnia królowa popu w ostrej sesji w studiu nagraniowym

Madonna nie przestaje zaskakiwać fanów. Królowa popu opublikowała serię zdjęć ze studia nagraniowego, na których wypina pupę, pokłada się na kanapie i prezentuje się w różowym gorsecie. Artystka szykuje się do wydania nowego albumu i, jak widać, pełna jest energii i sensualności.
Nowa płyta Madonny i powrót po latach
Madonna przebywa obecnie w Londynie, gdzie kończy prace nad nowym krążkiem. Album ma być kontynuacją kultowego wydawnictwa „Confessions On A Dance Floor” sprzed 20 lat. Według plotek, w 2026 roku gwiazda pojawi się również w kampanii perfum Dolce & Gabbana, gdzie zaśpiewa włoską wersję hitu „Pensiero Stupendo”.
Sensualna sesja ze studia nagraniowego
Na Instagramie Madonna pokazała, jak kreatywnie spędza czas w studiu. W różowym gorsecie z futerkiem artystka prezentuje kuszące pozy – wypina pupę i zalotnie kładzie się na kanapie.
Madonna nie rezygnuje z seksualności i energii scenicznej
Piosenkarka wielokrotnie podkreślała, że wiek to tylko liczba. Pomimo 67 lat, Madonna wciąż utrzymuje życie pełne pasji – zarówno artystycznej, jak i osobistej. Obecnie spotyka się z 38 lat młodszym partnerem, a jej energia i wyuzdanie nie opuszcza jej nawet w studiu nagraniowym.
Fani nie mogą się doczekać efektów
Nowa płyta oraz kampania perfum mają pojawić się już w pierwszych miesiącach 2026 roku. Zdjęcia Madonny w różowym gorsecie z pewnością podgrzewają oczekiwania fanów na jej powrót na scenę muzyczną i pełną zmysłowości twórczość.