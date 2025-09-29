Madonna twierdzi, że duchowość jest kluczem do sukcesu

Madonna po raz pierwszy udzieliła wywiadu w formie podcastu. Artystka pojawi się w najnowszym odcinku programu On Purpose with Jay Shetty, który zostanie opublikowany dzisiaj.

Duchowa droga życia

Podczas rozmowy Madonna opowiedziała o swojej wieloletniej duchowej podróży, która rozpoczęła się tuż przed narodzinami jej pierwszego dziecka, Lourdes Leon. Artystka podkreśla, że duchowość jest fundamentem jej sukcesu: „Musisz być duchowy, aby odnieść sukces. Sukces to posiadanie życia duchowego, koniec kropka. Nie byłabym tu, gdzie jestem, gdybym go nie miała.”

Sukces przez pomaganie innym

Madonna, siedmiokrotna laureatka nagrody Grammy, jest znana z wykorzystania swojej sławy do promowania praw człowieka. Podkreśla, że prawdziwy sukces to wpływ na innych: „Co zrobiłam dla innych? To naprawdę jedyny sposób, by odnieść sukces w życiu. Największe światło pojawia się tam, gdzie jest najwięcej ciemności, i to tam możesz ujawnić najwięcej światła. Celem mojej duszy jest ujawnianie światła w świecie poprzez wszystko, co robię. Chcę wszystkiego, ale chcę tego, by móc się tym dzielić, a nie zatrzymywać dla siebie.”

Akceptacja własnej odmienności