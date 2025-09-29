Szukaj
Madonna twierdzi, że duchowość jest kluczem do sukcesu

2025.09.29

Madonna po raz pierwszy udzieliła wywiadu w formie podcastu. Artystka pojawi się w najnowszym odcinku programu On Purpose with Jay Shetty, który zostanie opublikowany dzisiaj.

Podczas rozmowy Madonna opowiedziała o swojej wieloletniej duchowej podróży, która rozpoczęła się tuż przed narodzinami jej pierwszego dziecka, Lourdes Leon. Artystka podkreśla, że duchowość jest fundamentem jej sukcesu:

„Musisz być duchowy, aby odnieść sukces. Sukces to posiadanie życia duchowego, koniec kropka. Nie byłabym tu, gdzie jestem, gdybym go nie miała.”

Madonna, siedmiokrotna laureatka nagrody Grammy, jest znana z wykorzystania swojej sławy do promowania praw człowieka. Podkreśla, że prawdziwy sukces to wpływ na innych:

„Co zrobiłam dla innych? To naprawdę jedyny sposób, by odnieść sukces w życiu. Największe światło pojawia się tam, gdzie jest najwięcej ciemności, i to tam możesz ujawnić najwięcej światła. Celem mojej duszy jest ujawnianie światła w świecie poprzez wszystko, co robię. Chcę wszystkiego, ale chcę tego, by móc się tym dzielić, a nie zatrzymywać dla siebie.”

W trakcie podcastu Madonna przyznała również, że kiedyś była „niewolnicą opinii innych ludzi”. Z biegiem lat nauczyła się akceptować fakt, że nie pasuje do utartych schematów:

„Nie pasuję do innych, a brak dopasowania to właśnie to, co cię ratuje.”

