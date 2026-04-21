Madonna okradziona po Coachelli. Artystka zgłosiła sprawę na policji

Legendarną gwiazdę pop Madonna spotkała nieprzyjemna sytuacja tuż po jej niespodziewanym występie na festiwalu Coachella. Artystka zgłosiła policji kradzież swoich ubrań scenicznych, które – jak podkreśla – mają ogromną wartość historyczną.

Niespodziewany występ i zniknięcie kostiumów

Madonna pojawiła się jako gość specjalny podczas koncertu Sabrina Carpenter, wykonując nowy utwór z nadchodzącego albumu „Confessions II”. Występ został określony przez nią jako symboliczny moment w karierze.

Niestety, radość z powrotu na scenę została przyćmiona przez zaginięcie jej scenicznych stylizacji.

Skradzione elementy garderoby

Z informacji wynika, że zniknęły m.in. kurtka, gorset oraz sukienka, a także inne elementy garderoby z tego samego okresu. Były to unikatowe, archiwalne ubrania, które stanowiły część historii kariery artystki.

Madonna podkreśliła znaczenie tych rzeczy w emocjonalnym wpisie:

„To nie są tylko ubrania, to część mojej historii”

Sprawa zgłoszona na policję

Według doniesień, artystka zdecydowała się zgłosić sprawę odpowiednim służbom. Trwa ustalanie okoliczności zaginięcia ubrań oraz potencjalnych sprawców.

Apel do fanów i nagroda

Madonna zwróciła się również do swoich fanów z prośbą o pomoc w odnalezieniu zaginionych przedmiotów. W swoim komunikacie napisała:

„Mam nadzieję i modlę się, że jakaś dobra dusza odnajdzie te rzeczy i skontaktuje się z moim zespołem”

Artystka zaoferowała nagrodę za bezpieczny zwrot kostiumów.