Madonna okradziona po Coachelli. Artystka zgłosiła sprawę na policji

"To część mojej historii"

2026.04.21

Madonna - Photo Credit - Rafael Pavarotti

Foto: Rafael Pavarotti

Legendarną gwiazdę pop Madonna spotkała nieprzyjemna sytuacja tuż po jej niespodziewanym występie na festiwalu Coachella. Artystka zgłosiła policji kradzież swoich ubrań scenicznych, które – jak podkreśla – mają ogromną wartość historyczną.

Niespodziewany występ i zniknięcie kostiumów

Madonna pojawiła się jako gość specjalny podczas koncertu Sabrina Carpenter, wykonując nowy utwór z nadchodzącego albumu „Confessions II”. Występ został określony przez nią jako symboliczny moment w karierze.

Niestety, radość z powrotu na scenę została przyćmiona przez zaginięcie jej scenicznych stylizacji.

Skradzione elementy garderoby

Z informacji wynika, że zniknęły m.in. kurtka, gorset oraz sukienka, a także inne elementy garderoby z tego samego okresu. Były to unikatowe, archiwalne ubrania, które stanowiły część historii kariery artystki.

Madonna podkreśliła znaczenie tych rzeczy w emocjonalnym wpisie:

„To nie są tylko ubrania, to część mojej historii”

Sprawa zgłoszona na policję

Według doniesień, artystka zdecydowała się zgłosić sprawę odpowiednim służbom. Trwa ustalanie okoliczności zaginięcia ubrań oraz potencjalnych sprawców.

Apel do fanów i nagroda

Madonna zwróciła się również do swoich fanów z prośbą o pomoc w odnalezieniu zaginionych przedmiotów. W swoim komunikacie napisała:

„Mam nadzieję i modlę się, że jakaś dobra dusza odnajdzie te rzeczy i skontaktuje się z moim zespołem”

Artystka zaoferowała nagrodę za bezpieczny zwrot kostiumów.

Popularne newsy

Taco-Hemingway
NEWS

Taco Hemingway usunął nazwę leku z utworu. Skandaliczna decyzja GIF-u weszła w życie. Wytwórnia rapera składa skargę do Sądu Administracyjnego

Billie EIlish Justin Bieber COachella
NEWS

Billie Eilish i Justin Bieber razem na Coachelli 2026. Niespodziewany występ, który zachwycił publiczność

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

Kolejny koncert Kanye Westa odwołany. FC Basel mówi o „braku zgodności z wartościami”

Kacper HTA x Dawidzior
NEWS

Dawidzior znów w więzieniu. Raper wrócił za kraty po pół roku wolności

__Ciągle tutaj jestem – Bedoes 2115 x Cancer Fighters_foto1
NEWS

Bedoes i Łatwogang zebrali półtora miliona złotych na Cancer Fighters. Bedoes ogolił głowę, wąsy i zrobił tatuaż podczas streamu

KanyeWest5
NEWS

Organizatorzy koncertu Ye wydali oświadczenie: „Twierdzenia sugerujące, że koncert nie może sie odbyć z przyczyn formalno-prawnych, nie odzwierciedlają sytuacji”

Natalisa Doda
NEWS

Doda reaguje na coming out Natalisy. „Internauci donoszą, że moja pupa zmienia orientację”

Polecane

Cher IG 2026

Syn Cher jak Britney Speras? Gwiazda ponownie złożyła wniosek o kurate ...

Spór o pieniądze i uzależnienia

32 minuty temu

DONALD TRUMP FOTO www.whitehouse.gov

Nancy Sinatra krytykuje Donalda Trumpa za użycie posenki jej ojca. &#8 ...

Problem z wykorzystaniem muzyki w polityce

34 minuty temu

Amy Winehouse - Charles Moriarty

Ojciec Amy Winehouse przegrywa sprawę sądową z przyjaciółkami córki

Spór o rzeczy po Amy Winehouse

37 minut temu

Lady Gaga

Lady Gaga bije rekordy – trasa „The Mayhem Ball” zar ...

Sukces Lady Gagi potwierdza jej status jednej z najważniejszych artystek współczesnego popu

40 minut temu

madonna 2

Policja nie wierzy, że Madonna została okradziona po Coachelli

„Nie ma dowodów sugerujących, że torby zostały celowo skradzione”

51 minut temu

d4vd

D4vd nie przyznaje się do winy i żąda szybkiej rozprawy wstępnej

Obrońcy D4vd wnieśli o przeprowadzenie rozprawy wstępnej w ciągu 10 dni

53 minuty temu