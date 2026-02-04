CGM

Lorde przekazuje 204 tysięcy dolarów na Organizacje Praw Imigrantów w Minnesocie

Wsparcie dla praw imigrantów

2026.02.04

Lorde po raz kolejny zaangażowała się w działania społeczne, wspierając ruch „ICE out” w Stanach Zjednoczonych. Artystka ogłosiła, że przekazała 204 000 USD ze sprzedaży merchu z dwóch koncertów Ultrasound World Tour w Minneapolis na rzecz dwóch organizacji broniących praw imigrantów.

Na swoim Instagram Stories Lorde opublikowała zdjęcie dłoni z napisem „ICE out”, informując o darowiźnie:

„I’m donating our merch take in Minneapolis ($204k) to Minnesota Immigration Rights Action Committee + Immigrant Defense Network.”

Organizacja Minnesota Immigration Rights Action Committee (MIRAC) walczy o legalizację dla wszystkich, zakończenie nalotów imigracyjnych i deportacji oraz przeciwstawia się wszystkim prawom antyimigracyjnym. Z kolei Immigrant Defense Network (IDN) zajmuje się obroną praw i wolności sąsiadów oraz prowadzeniem działań zmieniających społeczność.

Kontekst polityczny

Darowizna Lorde pojawia się w czasie napięć w Minneapolis po nalotach Immigration and Customs Enforcement (ICE) w dużych miastach USA w ramach działań administracji Donalda Trumpa przeciwko nielegalnej imigracji. Miasto było w centrum uwagi po śmiertelnych strzelaninach z udziałem funkcjonariuszy ICE i U.S. Border Patrol, które wywołały protesty i żądania dalszych dochodzeń.

