Łona potwierdza wcześniejsze słowa Webbera. Ich współpraca dobiegła końca

Koniec legendarnego duetu

2026.01.01

Łona potwierdza wcześniejsze słowa Webbera. Ich współpraca dobiegła końca

To już oficjalne – Łona i Webber zakończyli wieloletnią współpracę. Jeden z najważniejszych duetów w historii polskiego hip-hopu nie będzie już działał razem. Informację potwierdził sam Łona, rozwiewając wszelkie wątpliwości fanów, którzy od miesięcy zastanawiali się nad przyszłością zespołu.

„Nasze muzyczne drogi się rozeszły”

W krótkim, ale jednoznacznym komunikacie przekazano, że artyści od pewnego czasu nie współpracują już muzycznie, a każdy z nich realizuje się obecnie na innych polach twórczych. Podkreślono przy tym, że decyzja nie była wynikiem konfliktu, lecz naturalnym następstwem zmian życiowych i artystycznych.

Muzycy podziękowali słuchaczom za lata wsparcia, wspólną historię i obecność na koncertach, zaznaczając, że dorobek duetu pozostaje zamkniętym, kompletnym rozdziałem.

Webber wcześniej sygnalizował wycofanie się z działalności

Zakończenie współpracy nie było dla uważnych fanów całkowitym zaskoczeniem. Już wcześniej Webber otwarcie mówił o wycofaniu się z bieżącej działalności artystycznej, zarówno koncertowej, jak i wydawniczej. Producent tłumaczył swoją decyzję względami zdrowotnymi oraz potrzebą zmiany tempa życia i priorytetów.

Choć relacje między artystami pozostały poprawne, brak wspólnej aktywności stopniowo prowadził do definitywnego zamknięcia projektu.

Koniec ważnej epoki w polskim hip-hopie

Duet Łona i Webber przez ponad dwie dekady wyznaczał standardy inteligentnego, refleksyjnego rapu w Polsce. Ich albumy na stałe zapisały się w historii gatunku, a charakterystyczny styl – błyskotliwe teksty Łony i oszczędna, wyrazista produkcja Webbera – zyskał status kultowego.

Dla wielu słuchaczy to symboliczny koniec pewnej epoki, choć jednocześnie artyści zapowiadają, że nie znikają ze sceny i będą realizować własne, niezależne projekty.

