Lizzo zapowiada swoją pierwszą książkę dla dzieci: „To historia o znalezieniu swojego głosu”

„Lil Lizzo Meets Sasha B. Flootin’” – inspiracja życiową drogą artystki

Lizzo ogłosiła, że we wrześniu 2026 roku ukaże się jej pierwsza książka dla dzieci pod tytułem Lil Lizzo Meets Sasha B. Flootin’. Artystka opowiedziała o projekcie w rozmowie z Gayle King w programie CBS Mornings, podkreślając, że książka opowiada o jej własnej drodze do muzyki, pasji do gry na flecie oraz odkrywaniu siebie.

Lizzo wyjaśniła, że flet, którego pełne imię brzmi „Sasha Beatrice Flootin’ Jefferson Kirkwood Johnson Esquire the III”, stał się dla niej swoistym alter ego – podobnie jak Beyoncé i jej „Sasha Fierce”. Podczas studiów w Houston Lizzo łączyła naukę gry na flecie z przebijaniem się na scenie rapowej i poczuła, że instrument pozwala jej wyrazić siebie w pełni.

Przesłanie książki – odkrywanie własnego głosu

W rozmowie z Gayle King Lizzo podkreśliła, że książka niesie ważne przesłanie dla młodych czytelników: znalezienie swojego głosu wymaga bycia sobą i zaufania do własnych decyzji. Artystka zaznaczyła, że niezależnie od miejsca i znajomości, kluczowe jest odkrycie własnej wartości i autentyczności.

Książka „Lil Lizzo Meets Sasha B. Flootin’” połączy w sobie muzykę, literaturę i osobiste doświadczenia Lizzo, tworząc wyjątkową opowieść dla dzieci, która zachęca do kreatywności i pewności siebie.

Data premiery

Lil Lizzo Meets Sasha B. Flootin’ trafi do księgarni 9 września 2026 roku i ma szansę stać się inspiracją dla najmłodszych fanów muzyki i literatury.