Liam Payne: Siostra wspomina ostatnie chwile przed śmiercią muzyka

Nicola Payne, starsza siostra zmarłego Liama Payne’a, podzieliła się wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych, wspominając ich ostatnie spotkanie. W poście, opublikowanym w rocznicę 32. urodzin muzyka, Nicola napisała:

„Tęsknię za tobą każdego dnia i nie sądzę, żeby był dzień, w którym nie będę tęsknić.”

Tragiczna śmierć artysty

Liam Payne zginął w zeszłym roku po upadku z balkonu trzeciego piętra w CasaSur Palermo Hotel w Buenos Aires, Argentyna. Prokuratura argentyńska podała, że przyczyną śmierci były liczne urazy oraz krwawienia wewnętrzne i zewnętrzne.

Ostatnie chwile z rodziną

Nicola wspomina, że ostatnia wspólna noc z Liamem była pełna radości – bowling, McDonald’s i rozmowy o planach na przyszłość. Wieczór zakończyli uściskami i wyrażeniem miłości. Siostra wyraziła żal, że nie wiedziała, iż to ich ostatnie spotkanie, i chciałaby móc je przeżyć jeszcze raz: „Chciałabym móc cofnąć czas, przytulić cię mocniej, zapamiętać twój uśmiech i głos, zadać więcej pytań i wszystko zapisać, by nigdy nie zapomnieć.”

Wspomnienie z Netflixa

Wcześniej jego siostra Ruth Gibbins opowiadała o dumie, jaką czuła, oglądając Liam’a w programie Building The Band na Netflix, gdzie był jednym z jurorów. AJ McClean z Backstreet Boys podkreślił, że słyszał niepublikowaną muzykę Payne’a przed jego śmiercią, nazywając ją „piękną” i wyrażając nadzieję, że fani kiedyś ją usłyszą.