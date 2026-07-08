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Liam Gallagher gotowy zaśpiewać „Wonderwall” na finale mundialu

"Wonderwall" hymnem reprezentacji Anglii na mundialu

2026.07.08

opublikował:

OASIS ADIDAS

Przebój „Wonderwall” zespołu Oasis stał się nieoficjalnym hymnem reprezentacji Anglii podczas piłkarskich mistrzostw świata 2026. Po kolejnych zwycięstwach Harry Kane i jego koledzy świętują razem z kibicami, wspólnie śpiewając kultowy utwór z 1995 roku.

Piłkarze wykonywali piosenkę po wygranych z Chorwacją, Panamą, Demokratyczną Republiką Konga oraz Meksykiem, a nagrania z tych chwil szybko obiegły media społecznościowe.

Liam Gallagher: „Jestem gotowy”

Liam Gallagher odniósł się do pomysłu występu podczas finału mistrzostw świata. Jeden z fanów zasugerował w mediach społecznościowych, że jeśli Anglia awansuje do finału, wokalista powinien wykonać „Wonderwall” na żywo na stadionie.

Muzyk odpowiedział krótko, ale wymownie: „Zobaczymy. Jestem gotowy”.

To nie pierwszy raz, gdy Gallagher daje do zrozumienia, że chętnie zaangażowałby się w piłkarskie święto. Wcześniej żartował również z Harry’ego Kane’a, który po wspólnym śpiewaniu z kibicami na chwilę stracił głos.

Noel Gallagher wspiera pomysł

Do rosnącej popularności „Wonderwall” odniósł się także Noel Gallagher. Gitarzysta Oasis stwierdził, że utwór „należy do ludzi” i cieszy się, że został przyjęty przez reprezentację Anglii jako symbol wspólnego świętowania.

Popularność piosenki przełożyła się również na wzrost liczby odtworzeń w serwisach streamingowych. Według doniesień „Wonderwall” zanotował około 50-procentowy wzrost odsłuchań w Wielkiej Brytanii podczas mundialu.

Anglia walczy o finał

Przed reprezentacją Anglii kolejne wielkie wyzwanie. W półfinale drużyna prowadzona przez Thomasa Tuchela zmierzy się z Norwegią, która wcześniej wyeliminowała Brazylię.

Jeśli Anglicy awansują do finału, niewykluczone, że kibice doczekają się wyjątkowego wykonania „Wonderwall” z udziałem samego Liama Gallaghera.

Oasis świętuje wielki powrót

Równolegle Oasis kontynuuje trasę koncertową „Live ’25”, która okazała się jednym z największych wydarzeń muzycznych ostatnich lat.

Zespół zapowiedział również premierę filmu dokumentalnego „Don’t Look Back In Anger”, a w mediach coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące kolejnej trasy koncertowej Oasis planowanej na 2027 rok.

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