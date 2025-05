Legenda rapu twierdzi, że żaden artysta z Zachodniego Wybrzeża nie zdominował sceny tak jak Kendrick Lamar

Foto: @piotr_tarasewicz / @gm.pl

Kendrick Lamar królem eteru w Los Angeles

Fat Joe w ostatnim odcinku swojego nowego podcastu „Joe and Jada” podzielił się odważną opinią na temat obecnej dominacji Kendricka Lamara w muzyce – szczególnie w kontekście jego konfliktu z Drakiem.

– „Mogę wam powiedzieć jedno – Kendrick Lamar jest absolutnie wszędzie w radiu w LA” – powiedział Fat Joe.

„Każdy kawałek to Kendrick” – mówi Fat Joe

Raper odwiedził niedawno Los Angeles i był zszokowany tym, jak często Kendrick Lamar pojawia się na antenach lokalnych stacji radiowych.

– „Byłem tam w zeszłym tygodniu. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Każdy utwór – 'Turn his TV off…’ – co?! To fakt. Kendrick Lamar leci w dziewięciu na dziesięć utworów w L.A.” – stwierdził raper z Bronksu.

Lepszy niż Tupac i Snoop Dogg?

Fat Joe nie miał wątpliwości co do skali sukcesu Kendricka Lamara, porównując go do legend Zachodniego Wybrzeża, takich jak Tupac Shakur i Snoop Dogg.

– „Nawet Snoop, nawet Tupac – nikt z LA nie zdominował sceny tak jak Kendrick. Jeśli jesteś z LA, możesz odnieść wrażenie, że na świecie istnieje tylko jeden artysta – Kendrick Lamar” – dodał.

Beef z Drakiem tylko wzmocnił pozycję Lamara

Popularność Kendricka Lamara w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła, co jest po części efektem głośnego konfliktu z Drakiem, który przyciągnął ogromną uwagę mediów i fanów hip-hopu na całym świecie. Diss tracki, takie jak „Euphoria” czy „Not Like Us”, biją rekordy popularności, a Kendrick ponownie udowadnia, że jest jednym z najpotężniejszych głosów współczesnego rapu.