Legenda amerykańskiego rapu skazana na 14 lat więzienia za udział w praniu miliardów dolarów brudnych pieniędzy

Pras Michel, jeden z założycieli legendarnego zespołu Fugees, został skazany na 14 lat więzienia za udział w gigantycznym, wartym miliardy dolarów, międzynarodowym schemacie prania brudnych pieniędzy związanym z malezyjskim funduszem 1MDB. Wyrok obejmuje również konfiskatę ponad 64 milionów dolarów oraz trzyletni okres nadzoru kuratorskiego.
Sprawa 1MDB – jeden z największych skandali finansowych w historii
Afera dotyczyła biznesmena Jho Lowa (Low Taek Jho), którego oskarżono o sprzeniewierzenie 4,5 miliarda dolarów z państwowego funduszu inwestycyjnego Malezji. Środki miały służyć rozwojowi kraju, a zamiast tego – według śledczych – trafiały na prywatne konta, finansowały luksusowy styl życia, a nawet produkcję filku „Wilk z Wall Street”.
Jho Low od początku zaprzecza wszystkim zarzutom i wciąż jest poszukiwany przez służby.
Rola Prasa – miliony na nielegalny lobbying i finansowanie kampanii
Według ustaleń śledczych Pras Michel działał na rzecz Jho Lowa, nie rejestrując się jako zagraniczny agent. Prokuratura twierdzi, że muzyk:
-
przekazywał miliony dolarów na kampanię reelekcyjną Baracka Obamy w 2012 roku poprzez tzw. „słupy” (stras donors),
-
lobbował administrację Donalda Trumpa, by zakończyła śledztwo Departamentu Sprawiedliwości ws. 1MDB,
-
otrzymał za to wynagrodzenie sięgające wielu milionów dolarów.
10 federalnych zarzutów i odrzucona korzystna oferta
W kwietniu 2023 roku Prasa uznano za winnego m.in.:
-
prania pieniędzy,
-
manipulowania świadkami,
-
nielegalnego lobbingu,
-
kłamstw bankowych,
-
naruszeń finansowania kampanii wyborczych.
Muzyk odrzucił wcześniejszą propozycję ugody, która zakładała zaledwie 16 miesięcy więzienia i zwrot części środków. Aby ją otrzymać, musiałby przyznać się do utrudniania śledztwa oraz naruszenia ustawy FARA. Pras odmówił i zażądał zwrotu całej zajętej kwoty — co finalnie skończyło się znacznie surowszym wyrokiem.
Głośny proces z udziałem Hollywood
Na sali sądowej zeznawał m.in. Leonardo DiCaprio, który potwierdził, że Jho Low używał części środków zdobytych w wyniku oszustwa do finansowania hollywoodzkich produkcji oraz budowania swoich wpływów w branży rozrywkowej.
Konsekwencje dla Fugees
Problemy prawne Prasa doprowadziły do odwołania długo wyczekiwanej trasy Fugees w 2021 roku. Grupa zagrała jeszcze kilka występów w 2023 roku, jednak obecny wyrok praktycznie przekreśla jakiekolwiek przyszłe wspólne projekty.