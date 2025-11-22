CGM

Legenda amerykańskiego rapu skazana na 14 lat więzienia za udział w praniu miliardów dolarów brudnych pieniędzy

Raper odrzucił ugodę, która zakładała kilka miesięcy odsiadki

2025.11.22

fot. mat. pras.

Pras Michel, jeden z założycieli legendarnego zespołu Fugees, został skazany na 14 lat więzienia za udział w gigantycznym, wartym miliardy dolarów, międzynarodowym schemacie prania brudnych pieniędzy związanym z malezyjskim funduszem 1MDB. Wyrok obejmuje również konfiskatę ponad 64 milionów dolarów oraz trzyletni okres nadzoru kuratorskiego.

Sprawa 1MDB – jeden z największych skandali finansowych w historii

Afera dotyczyła biznesmena Jho Lowa (Low Taek Jho), którego oskarżono o sprzeniewierzenie 4,5 miliarda dolarów z państwowego funduszu inwestycyjnego Malezji. Środki miały służyć rozwojowi kraju, a zamiast tego – według śledczych – trafiały na prywatne konta, finansowały luksusowy styl życia, a nawet produkcję filku „Wilk z Wall Street”.

Jho Low od początku zaprzecza wszystkim zarzutom i wciąż jest poszukiwany przez służby.

Rola Prasa – miliony na nielegalny lobbying i finansowanie kampanii

Według ustaleń śledczych Pras Michel działał na rzecz Jho Lowa, nie rejestrując się jako zagraniczny agent. Prokuratura twierdzi, że muzyk:

  • przekazywał miliony dolarów na kampanię reelekcyjną Baracka Obamy w 2012 roku poprzez tzw. „słupy” (stras donors),

  • lobbował administrację Donalda Trumpa, by zakończyła śledztwo Departamentu Sprawiedliwości ws. 1MDB,

  • otrzymał za to wynagrodzenie sięgające wielu milionów dolarów.

10 federalnych zarzutów i odrzucona korzystna oferta

W kwietniu 2023 roku Prasa uznano za winnego m.in.:

  • prania pieniędzy,

  • manipulowania świadkami,

  • nielegalnego lobbingu,

  • kłamstw bankowych,

  • naruszeń finansowania kampanii wyborczych.

Muzyk odrzucił wcześniejszą propozycję ugody, która zakładała zaledwie 16 miesięcy więzienia i zwrot części środków. Aby ją otrzymać, musiałby przyznać się do utrudniania śledztwa oraz naruszenia ustawy FARA. Pras odmówił i zażądał zwrotu całej zajętej kwoty — co finalnie skończyło się znacznie surowszym wyrokiem.

Głośny proces z udziałem Hollywood

Na sali sądowej zeznawał m.in. Leonardo DiCaprio, który potwierdził, że Jho Low używał części środków zdobytych w wyniku oszustwa do finansowania hollywoodzkich produkcji oraz budowania swoich wpływów w branży rozrywkowej.

Konsekwencje dla Fugees

Problemy prawne Prasa doprowadziły do odwołania długo wyczekiwanej trasy  Fugees w 2021 roku. Grupa zagrała jeszcze kilka występów w 2023 roku, jednak obecny wyrok praktycznie przekreśla jakiekolwiek przyszłe wspólne projekty.

