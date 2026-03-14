Lauryn Hill spłaca ogromny dług podatkowy. Problemy finansowe Lauryn Hill

2026.03.14

Lauryn Hill mierzy się z poważnymi problemami finansowymi związanymi z zaległościami podatkowymi. Według informacji przekazanych przez władze stanu New Jersey, łączna kwota zadłużenia artystki wynosi prawie 900 tysięcy dolarów.

Stanowa administracja podatkowa nałożyła na wokalistkę dwa zastawy podatkowe. Pierwszy dotyczy niezapłaconej kwoty w wysokości 133 246 dolarów, natomiast drugi jest znacznie większy i wynosi 758 912,02 dolarów. Oba zobowiązania pozostają obecnie aktywne.

Artystka zawarła plan spłaty długu

Jak przekazał przedstawiciel Lauryn Hill, piosenkarka zdecydowała się na formalny plan spłaty zadłużenia, który został uzgodniony z władzami podatkowymi stanu New Jersey.

Problemy finansowe mają być w dużej mierze związane z odwołaniem trasy koncertowej, co znacząco wpłynęło na przepływ środków finansowych związanych z projektem.

Według przedstawiciela artystki Hill współpracuje z urzędami, aby uregulować zaległe zobowiązania podatkowe.

Koniec sporu z członkiem The Fugees

Dodatkowo sytuację artystki może poprawić zakończenie sporu prawnego z innym członkiem legendarnej grupy The FugeesPras Michel.

11 marca muzyk zdecydował się wycofać pozew przeciwko Hill, w którym zarzucał jej m.in. nieprawidłowości finansowe związane z odwołaniem reaktywacyjnej trasy koncertowej zespołu w 2023 roku.

W pozwie twierdzono wcześniej, że artystka często spóźniała się na koncerty, a część występów rozpoczynała się nawet kilka godzin później. Według Michela druga część trasy została ostatecznie odwołana, co miało doprowadzić do strat finansowych.

Historia problemów podatkowych artystki

To nie pierwszy raz, kiedy Lauryn Hill ma problemy z fiskusem. W 2012 roku artystka przyznała się do winy w sprawie dotyczącej trzech przypadków uchylania się od płacenia podatków.

Prokuratorzy zarzucali jej wówczas brak rozliczeń podatkowych od około 1,8 miliona dolarów dochodu, który artystka uzyskała w latach 2005–2007.

Obecnie dzięki planowi spłaty oraz zakończeniu sporu sądowego Hill ma większe możliwości, aby uregulować zaległe zobowiązania i ustabilizować swoją sytuację finansową.

