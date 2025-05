Lanberry i 730 Huncho w utworze „Tarasy” demaskują iluzję współczesnego świata

Lanberry prezentuje nową odsłonę utworu „Tarasy” – tym razem z gościnnym udziałem 730 Huncho. To nie tylko muzyczna kolaboracja, ale również mocna wypowiedź na temat powierzchowności świata, który nas otacza.

„Tarasy” to utwór będący krytyką fasadowego podejścia do życia – w czasach, gdy bardziej liczy się to, jak coś wygląda, niż co naprawdę znaczy. Lanberry i 730 Huncho wspólnie punktują puste gesty i pozory, które coraz częściej zastępują autentyczność i głębię.

– Bardzo zależało mi na tym, żeby piosenka 'Tarasy’ miała drugie życie i stwierdziłam, że jest to super kawałek, żeby zaprosić rapera, który nawinie bardzo spójną zwrotkę. 730 Huncho idealnie zrozumiał temat i zrobił taką zwrotkę, która podsumowuje tendencje, które są obecne teraz w społeczeństwie, więc bardzo jestem dumna z tego, że tak to wszystko kliknęło. To jest mega zdolny człowiek, więc cieszę się, że przyjął zaproszenie – wspomina Lanberry.

W nowej wersji piosenka zyskuje jeszcze więcej głębi – nie tylko dzięki energetycznemu brzmieniu, ale też mocnej, bardzo trafnej zwrotce 730 Huncho.

– Współpraca z Lanberry była dla mnie wielkim zaszczytem oraz mega doświadczeniem. Bardzo spodobało mi się drum’n’bassowe brzmienie tego utworu od pierwszego odsłuchania, a motyw był dla mnie czymś łatwym do odniesienia się – mówi 730 Huncho.

Ten duet to nie tylko muzyczne spotkanie dwóch różnych światów, ale przede wszystkim mocny, refleksyjny komentarz na temat kondycji współczesnego społeczeństwa.