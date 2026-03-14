CGM

Labrinth „pier*oli” swoją wytwórnie i „podwójnie pier*oli” Euphorię

Muzyk deklaruje koniec kariery muzycznej?

2026.03.14

opublikował:

Labrinth ogłosił w mediach społecznościowych, że jest „gotowy opuścić przemysł muzyczny”. W poście na Instagramie artysta, którego prawdziwe nazwisko to Timothy Lee McKenzie, napisał:

„I’M DONE WITH THIS INDUSTRY. FUCK COLUMBIA. DOUBLE FUCK EUPHORIA. I’M OUT. THANK YOU AND GOOD NIGHT X.”

Post pojawił się miesiąc przed premierą trzeciego sezonu serialu HBO „Euphoria”, do którego Labrinth komponuje muzykę. Nie dodał dodatkowego komentarza ani szczegółów uzasadniających swoje rozczarowanie.

Twórczość w „Euphoria”

Labrinth zadebiutował jako główny kompozytor przy pierwszym sezonie „Euphoria”, a jego oryginalne utwory, w tym „Mount Everest” i „All For Us”, znalazły się w serialu. W przypadku „All For Us” gościnnie wystąpiła główna aktorka Zendaya. Za tę piosenkę Labrinth otrzymał Emmy w kategorii Outstanding Original Music And Lyrics.

W drugim sezonie Labrinth kontynuował pracę nad ścieżką dźwiękową, w tym utworem „I’m Tired” z udziałem Zendayi. W nadchodzącym trzecim sezonie współtworzyć będzie muzykę z legendarnym kompozytorem Hansem Zimmerem.

Konflikt z wytwórnią i frustracja

Labrinth wyraził frustrację wobec swojej wytwórni Columbia Records, z którą wydał w styczniu 2026 roku swój najnowszy album „Cosmic Opera: Act I”. Artysta nie kryje, że decyzja o odejściu z branży jest związana z konfliktem kreatywnym i niezadowoleniem z obecnej sytuacji w przemyśle muzycznym.

Kariera i współpraca

Pomimo krytyki Labrinth podkreślał wcześniej, że docenia kreatywną swobodę, jaką dawał mu twórca serialu Sam Levinson. Współpracował również z takimi artystami jak Billie Eilish przy utworze „Never Felt So Alone” z soundtracku do „Euphoria”.

Decyzja Labrintha jest znaczącym sygnałem w świecie muzyki i telewizji, pokazującym, że nawet uznani artyści mogą doświadczać frustracji w związku z presją branży i oczekiwaniami komercyjnymi. Fani czekają teraz na rozwój sytuacji i ewentualne komentarze w nadchodzących tygodniach.

Tagi


Popularne newsy

bambi rozlicza się z rzeczywistością w bardzo osobistym kawałku: „W jeden dzień straciłam wszystkich i do dzisiaj się podnoszę”
NEWS

bambi rozlicza się z rzeczywistością w bardzo osobistym kawałku: „W jeden dzień straciłam wszystkich i do dzisiaj się podnoszę”

Poznaliśmy pełny line-up koncertu „50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu”
NEWS

Poznaliśmy pełny line-up koncertu „50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu”

bambi pokazała teledysk do „LET IT B” – najbardziej osobistego utwór w jej karierze
NEWS

bambi pokazała teledysk do „LET IT B” – najbardziej osobistego utwór w jej karierze

Spotify odnotowuje rosnącą popularność muzyki pop w językach innych niż angielski
NEWS

Spotify odnotowuje rosnącą popularność muzyki pop w językach innych niż angielski

Czy Young Leosia i Kacper Błoński się rozstali? 
NEWS

Czy Young Leosia i Kacper Błoński się rozstali? 

Morrissey odwołał koncert w Walencji, bo się nie wyspał
NEWS

Morrissey odwołał koncert w Walencji, bo się nie wyspał

Eurowizja 2026: Izrael rozważa skargę na Szwecję po słowach reprezentantki tego kraju 
NEWS

Eurowizja 2026: Izrael rozważa skargę na Szwecję po słowach reprezentantki tego kraju 

Polecane

CGM
Instrument Davida Gilmoura najdroższa gitarą w historii aukcji

Instrument Davida Gilmoura najdroższa gitarą w historii aukcji

„Black Strat” legendarnego muzyka sprzedany za rekordową kwotę

5 godzin temu

CGM
Lil Nas X stara się o program alternatywny w sprawie napaści na policję. Zamiast do więziena muzyk pójdzie na terapię?

Lil Nas X stara się o program alternatywny w sprawie napaści na policj ...

Sprawa Lil Nas X w sądzie

5 godzin temu

CGM
Keefe D w tarapatach po najnowszych zmianach w procesie o zabójstwo Tupaca

Keefe D w tarapatach po najnowszych zmianach w procesie o zabójstwo Tu ...

Prawnicy Keefe D wycofują się z obrony

5 godzin temu

CGM
Przyjaciel D4vd nazywa go „palantem” i twierdzi, że wie więcej w sprawie mordestwa nieletniej dziewczyny muzyka

Przyjaciel D4vd nazywa go „palantem” i twierdzi, że wie wi ...

Konflikt między Neo a D4vd?

5 godzin temu

CGM
Diddy uważa swój wyrok za zbyt surowy. Adwokaci wnoszą apelację i chcą natychmiastowego uwolnienia rapera

Diddy uważa swój wyrok za zbyt surowy. Adwokaci wnoszą apelację i chcą ...

Sean Combs uważa, że otrzymał niewspółmiernie surowy wyrok

5 godzin temu

Najgorsze pytania
Mandraryna o tym, czy Maryla Rodowicz rzeczywiście jest niesympatyczna, o Pezecie, Dodzie, Michale Wiśniewski, Azji Express i Donaldzie Trumpie

Mandraryna o tym, czy Maryla Rodowicz rzeczywiście jest niesympatyczna ...

Mandaryna odpowiada na Najgorsze pytania

5 godzin temu