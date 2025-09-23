Szukaj
CGM

Kurier próbował doręczyć Taylor Swift wezwanie do sądu. Został aresztowany w domu Travisa Kelce

Do incydentu doszło około godziny drugiej w nocy

2025.09.23

opublikował:

Kurier próbował doręczyć Taylor Swift wezwanie do sądu. Został aresztowany w domu Travisa Kelce

Próba doręczenia dokumentów Taylor Swift zakończyła się aresztowaniem

Niecodzienne wydarzenia miały miejsce w posiadłości Travisa Kelce, partnera Taylor Swift, w Leawood w Kansas. Mężczyzna, który miał doręczyć wokalistce dokumenty związane z procesem Justina Baldoniego, został aresztowany po tym, jak nielegalnie dostał się na teren prywatnej posiadłości.

Według dokumentów sądowych zatrzymany Justin Lee Fisher został oskarżony o „przeskoczenie ogrodzenia na teren prywatnej rezydencji”. Do incydentu doszło 15 września około godziny 2:00 w nocy. W tym czasie w domu przebywali zarówno Travis Kelce, jak i Taylor Swift.

@cgm.pl sanah lewituje nad 65 tysiącami fanów na Stadionie Narodowym🙌 @sanah #sanah #cgm ♬ dźwięk oryginalny – CGM.PL

 

Baldoni kontra Blake Lively – jak wciągnięto Taylor Swift?

Cała sprawa związana jest z głośnym procesem dotyczącym produkcji filmu It Ends With Us. Reżyser Justin Baldoni w swoim pozwie na 400 milionów dolarów wskazał, że w trakcie konfliktu z Blake Lively w Nowym Jorku obecni byli jej mąż Ryan Reynolds oraz Taylor Swift. W dokumentach Baldoni określił ich jako „smoki” Blake, które miały wspierać aktorkę w sporze.

Co ciekawe, źródła medialne donosiły, że relacje Blake i Taylor ochłodziły się po tamtych wydarzeniach.

Czy Taylor Swift musiała złożyć zeznania?

Zespół Baldoniego domagał się, aby Taylor Swift złożyła zeznania w sprawie. W sądzie pojawiły się informacje, że piosenkarka miałaby być dostępna dopiero pod koniec października. Jednak dwa dni przed aresztowaniem Fishera prawnicy Taylor poinformowali sędziego, że artystka nie zgodziła się na żaden termin przesłuchania.

Sędzia odrzucił prośbę prawników Baldoniego o wydłużenie terminu i skrytykował ich za zbyt późne działania. Wszystko wskazuje więc na to, że próba doręczenia dokumentów miała związek z kończącym się terminem wyznaczonym na 30 września.

Skutki incydentu w domu Travisa Kelce

Ostatecznie Fisher nie zdołał skutecznie doręczyć dokumentów. Gdyby mu się to udało, Taylor Swift musiałaby udowodnić w sądzie, że ma ważny powód, aby nie stawić się na przesłuchanie w najbliższym tygodniu.

Incydent jeszcze bardziej nagłośnił sprawę, w której wątki prawne zaczynają krzyżować się z życiem prywatnym jednej z najpopularniejszych wokalistek świata.

Tagi


Popularne newsy

RX zaatakowany przez słuchacza: „Tomek (Chada) to się w grobie przewraca”
NEWS

RX zaatakowany przez słuchacza: „Tomek (Chada) to się w grobie przewraca”

Na koncercie Malika Montany w Żaganiu rozpylono gaz pieprzowy. Raper przerwał koncert
NEWS

Na koncercie Malika Montany w Żaganiu rozpylono gaz pieprzowy. Raper przerwał koncert

Sara James od lat mierzy się z hejtem w internecie. „Komentowanie ciała nastolatki jest obrzydliwe”
NEWS

Sara James od lat mierzy się z hejtem w internecie. „Komentowanie ciała nastolatki jest obrzydliwe”

Polski festiwal odwołany. „Rozpoczęliśmy analizę tego, co poszło nie tak”
NEWS

Polski festiwal odwołany. „Rozpoczęliśmy analizę tego, co poszło nie tak”

Magda Steczkowska ujawnia prawdę o relacji z Justyną: „Więzy krwi to nie wszystko”
NEWS

Magda Steczkowska ujawnia prawdę o relacji z Justyną: „Więzy krwi to nie wszystko”

Wdowa po Elvisie była oburzona małżeństwem swojej córki i Michaela Jacksona
NEWS

Wdowa po Elvisie była oburzona małżeństwem swojej córki i Michaela Jacksona

Prime MMA odsłoniło karty. Na najbliższej gali zobaczymy dwóch raperów
NEWS

Prime MMA odsłoniło karty. Na najbliższej gali zobaczymy dwóch raperów

Polecane

CGM
Kluczowe wieści na temat Open’era

Kluczowe wieści na temat Open’era

Tym razem fani czekali wyjątkowo długo.

9 minut temu

CGM
Polski festiwal odwołany. „Rozpoczęliśmy analizę tego, co poszło nie tak”

Polski festiwal odwołany. „Rozpoczęliśmy analizę tego, co poszło ...

Organizator szczerze o przyczynach decyzji.

28 minut temu

CGM
Hailey Bieber w ciąży? Fani podsycają plotki po rodzinnych zdjęciach opublikowanych przez Justina Biebera

Hailey Bieber w ciąży? Fani podsycają plotki po rodzinnych zdjęciach o ...

Czy młodzi rodzice rzeczywiście planują powiększenie rodziny?

46 minut temu

CGM
Julia Żugaj wcieli się w Bambi w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

Julia Żugaj wcieli się w Bambi w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

Julia Żugaj w nowej odsłonie scenicznej

50 minut temu

CGM
The Cranberries wreszcie wydadzą „MTV Unplugged” z 1995 r.

The Cranberries wreszcie wydadzą „MTV Unplugged” z 1995 r.

Materiał pierwszy raz w historii będzie dostępny jako samodzielne wydawnictwo.

1 godzinę temu

CGM
TVP przygotowało reportaż o sanah. Emisja już dziś

TVP przygotowało reportaż o sanah. Emisja już dziś

Prezentujemy zwiastun produkcji.

4 godziny temu