Kubańczyk chce walczyć. Raper wskazuje, z kim chce się zmierzyć

fot. mat. pras.

Rozbrat Kubańczyka z freak fightami trwa już dwa lata. Raper nie walczył od czasu wygranego pojedynku z Alberto, ale teraz jest gotowy na powrót.

Artysta nie szuka szczęścia nigdzie indziej – nadal chce walczyć dla Fame’u. Twórca ma już nawet wybranego rywala. Problem w tym, że kiedy Kubańczyk chciał walczyć z nim poprzednim razem, ten się nie zgodził.

Kto miałby być rywalem Kubańczyka? Raper chce się bić z Akopem Szostakiem.

– Była jedna propozycja po reality show. Akop się nie zgodził, a szkoda, bo to byłaby fajna walka. Jeśli będzie chciał się bić, to nie ma problemu – zapowiedział w programie Freak Show Kubańczyk.

Czy tym razem Szostak wyrazi zainteresowanie? Czas pokaże.