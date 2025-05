Krytycy zarzucają Roxie, że jest zbyt młoda i niedoświadczona na jurorowanie w „The Voice”

fot. P. Tarasewicz

Jak co roku przed wakacjami rusza karuzela nazwisk potencjalnych jurorów talent shows. W tym roku szczególne zainteresowanie budzi rodzina programów „The Voice”. Wszystko przez to, że producenci zadeklarowali, że chcą wprowadzić sporo zmiana, a co za tym idzie – wymienić większość jurorów.

Wśród nazwisko pojawiających się w kontekście „The Voice Kids” pojawia si Roxie Węgiel. Przypomnijmy – wokalistka wywodzi się z tego programu, w 2018 r. wygrała jego pierwszą edycję, a następnie – w tym samym roku – Eurowizję Junior. Sceptycy przekonują, że gwiazda nie jest dobrym wyborem do obsadzenia fotela jurorskiego, ponieważ jest zbyt młoda i mało doświadczona. Roksana odpowiada, że czego jak czego, ale doświadczenia to akurat jej nie brakuje.

Roxie w „The Voice Kids”?

– Wiem, że teraz też jest dużo artykułów po wypowiedziach znanych osób i internautów, że jednak jestem za młoda. Ale oni chyba nie wiedzą, że za dwa lata odbędzie się moje dziesięciolecie na scenie. Ja już za chwilę będę dekadę na polskiej scenie muzycznej. Wydaje mi się, że powinniśmy mierzyć takie aspekty po osiągnięciach i po stażu w branży – mówi Pudelkowi wokalistka.

Roxie potwierdza przy okazji, że dostała od producentów telefon z propozycją. Nie zdradza jednak, jak przebiegły bądź przebiegają rozmowy, przyznaje jednak, że jej zdaniem „odnalazłaby się w tej roli”

– Ja mam totalny luz i podchodzę do tego z dużym dystansem. Zostawiam to teraz w rękach osób trzecich. Ale oczywiście, ten program jest dla mnie bardzo ważny. Tak zaczynałam, tak że to byłaby też fajna historia. Wiem bardzo dobrze, z czym wiąże się ta trema, ten stres. To są naprawdę piękne wspomnienia – komentuje wokalistka.