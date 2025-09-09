Szukaj
Kristin Cabot i Coldplay Kiss Cam – mąż zabiera głos po głośnym skandalu

Viralowa scena podczas koncertu Coldplay

2025.09.09

Kristin Cabot i Coldplay Kiss Cam – mąż zabiera głos po głośnym skandalu

Andrew Cabot przerywa milczenie

Po tygodniach spekulacji, Andrew Cabot – były mąż Kristin Cabot – zdecydował się zabrać głos w sprawie słynnej sceny z Coldplay Kiss Cam. Jak ujawnił w oświadczeniu, para była w separacji już kilka tygodni przed lipcowym koncertem Coldplay, podczas którego Kristin została przyłapana z Andy’m Byronem.

Viralowa scena podczas koncertu Coldplay

Moment, w którym kamera uchwyciła Kristin Cabot i Andy’ego Byrona na trybunach w Foxborough 16 lipca, szybko obiegł media społecznościowe. Oboje natychmiast schowali się przed obiektywem, co tylko wzbudziło podejrzenia. Nawet Chris Martin, frontman Coldplay, skomentował sytuację ze sceny, żartując: „Albo mają romans, albo są bardzo nieśmiali.”

Kim są bohaterowie skandalu?

Kristin Cabot – była Chief People Officer w firmie Astronomer

Andrew Cabot – CEO Privateer Rum, obecnie w trakcie rozwodu z Kristin

Andy Byron – CEO Astronomer, według doniesień również żonaty w czasie incydentu

Kristin złożyła pozew o rozwód 13 sierpnia, niespełna miesiąc po głośnym koncercie.

Andrew Cabot o rozwodzie i prywatności

Rzecznik Andrew Cabota podkreślił, że decyzja o rozwodzie zapadła przed koncertem i nie była wynikiem sytuacji z Kiss Cam.

„Andrew ma nadzieję, że ten krok zapewni szacunek i zakończy spekulacje, a jego rodzinie pozwoli zachować prywatność, którą zawsze ceniła” – przekazał mediom.

Skutki dla kariery Kristin i Andy’ego

Po skandalu zarówno Kristin Cabot, jak i Andy Byron nie są już związani z firmą Astronomer. Ich głośny „występ” podczas koncertu Coldplay stał się jednym z najczęściej komentowanych wydarzeń lata w świecie show-biznesu i biznesu technologicznego.

 

