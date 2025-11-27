CGM

Kosior prezentuje nowy singiel „CITY BOYS” z nadchodzącego albumu „ARROGANT RADIO”

Kolorowy kontrast do szarości

2025.11.27

Kosior podgrzewa atmosferę przed premierą swojego najnowszego albumu „ARROGANT RADIO”, który ukaże się już 5 grudnia 2025. Artysta prezentuje kolejny singiel z nadchodzącej płyty – „CITY BOYS”.

„CITY BOYS” – kolorowy kontrast do szarości

W przeciwieństwie do zimowej szarości za oknem, Kosior serwuje barwny i bujający singiel wyprodukowany przez Sinewave. Utwór pokazuje lifestyle w stylu CITY BOYS, łącząc świeży bit z charakterystycznym flow artysty. Jak sam Kosior przyznaje, „CITY BOYS” to jego ulubiony numer z całego albumu.

„To numer, który najlepiej pokazuje klimat i energię, jaką chcemy pokazać w całym albumie” – mówi Kosior.

Album „ARROGANT RADIO” i dedykowany merch

Pełny album „ARROGANT RADIO” ukaże się już 5 grudnia, a w międzyczasie fani mogą zamówić go razem z merchem dedykowanym płycie na stronie whitewidow.co

Kosior zapowiada, że „ARROGANT RADIO” przyniesie jeszcze więcej energetycznych utworów, prezentujących jego wyjątkowy styl i kolorowe wizje miejskiego życia.

