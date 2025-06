Kordan z singlem, który wybrali jego fani

fot. mat. pras.

Młodego debiutanta obserwuje już kilkadziesiąt tysięcy fanów. Tym razem to oni wybrali, który singiel ma ujrzeć światło dzienne.

Kordan to 19-letni debiutant, który rozwija swoją muzyczną karierę w zawrotnym tempie. Artysta pochodzi z niewielkiej miejscowości na Kaszubach i jest muzycznym samoukiem. Zeszły rok przyniósł mu pierwszą letnią trasę koncertową, na której porwał słuchaczy swoimi latino – popowymi, tanecznymi singlami.

To fani zdecydowali, że „Facetime” jest singlem

„Facetime” to jego propozycja na rozpoczynające się wakacje. Chwytliwy numer o miłości na odległość, w której bliskość pomagają utrzymywać komunikatory, szybko podbiła serca fanów Kordana na social mediach. To oni decydowali o tym, który z nowych utworów artysty – „Facetime” czy „Bliżej” – ma ukazać się w najbliższym czasie w pełnej wersji. Oba zebrały setki komentarzy i kreacji użytkowników oraz dziesiątki tysięcy wyświetleń, ale to „Facetime” porwał ich bardziej i ostatecznie wygrał w tej interaktywnej zabawie.

Numer można też usłyszeć od paru tygodni na koncertach Kordana, który wystąpi w te wakacje w kilkunastu miastach w całej Polsce. Obserwujcie jego social media, by być na bieżąco z wszystkimi ogłoszeniami, bo już wkrótce pojawią się tam kolejne niespodzianki.