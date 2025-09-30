Szukaj
Koniec czekania. Ten Typ Mes nareszcie odpalił preorder albumu

Poznaliśmy gości zaproszonych na nowy krążek. Wśród nich były podopieczny Mesa z Alkopoligamii.

2025.09.30

opublikował:

fot. Wiktor Franko

Kiedy o północy na platformach streamingowych pojawił się nowy singiel Tego Typa Mesa „Chciałbym się zakochać”, pisaliśmy, że w ciągu dnia spodziewamy się klipu, a wraz z nim startu przedsprzedaży albumu „Bukowski”. Klipu nie ma, jest za to odsłuch singla na kanale artysty i wyczekiwany przez fanów preorder. W sklepie rapera można zamówić „Bukowskiego” z autografem. Premiera albumu 24 października.

Poznaliśmy pierwszych gości Tego Typa Mesa

„Po latach oczekiwania nadchodzi moment, na który fani czekali od 2021 roku. Ten Typ Mes wraca z zupełnie nowym materiałem – albumem 'Bukowski’, który ukaże się równo 20 lat po jego debiutanckich 'Zapiskach typa’. Już sam tytuł ponownie odwołuje się do twórczości amerykańskiego pisarza, a muzycznie Mes szykuje coś wyjątkowego. Na płycie usłyszycie gości z różnych światów – od VNM-a, Karwela i Winiego, po wybitnych przedstawicieli sceny jazzowej, takich jak Kuba Więcek czy Wuja HZG. Oprawę graficzną albumu stworzył @antyantylopa, a całość ukaże się nakładem e-muzyki” – czytamy na stronie z preorderem.

O udziale Winiego wiedzieliśmy od pewnego czasu. Ciekawostką na pewno jest obecność Karwela, który lata temu był podopiecznym Mesa w Alkopoligamii. Atmosfera wokół rozstań kolejnych artystów z tą wytwórnią była daleka od idealnej, ale jak widać, nie przekreśliło to współpracy na linii Mes – Karwel. Czy wymienieni wyżej artyści to już komplet gości? Raczej nie, kolejne nazwiska i ksywki powinny pojawić się wkrótce.

