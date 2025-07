Kolejna scena, nowe twarze i światowe brzmienia debiutantów! NEXT FEST Stage dołącza do BitterSweet Festival

Wszystko, co najlepsze w nowych brzmieniach i szeroko komentowanych projektach, bezkompromisowość, barwność i muzyczna odwaga. Do line-upu BitterSweet Festival dołącza 9 artystek i artystów, z Polski i ze świata, którzy 14-16 sierpnia zagrają na scenie debiutantów, czyli NEXT FEST Stage! Poznajcie ich, zanim staną się headlinerami: Kosma Król, Maks Tachasiuk, Maz Univerze, NXDIA, RUBII, Shama, Wiktor Dyduła, Wozz Lozowski, Zippy Ogar | po prostu Kajtek | Boron. Karnety i bilety jednodniowe są dostępne na www.bittersweetfestival.pl.

NEXT FEST Stage to muzyczne spojrzenie w przyszłość. Występują tu ci, o których za chwilę będzie głośno – artyści z Polski, Wielkiej Brytanii, Egiptu czy Luksemburga, których łączy talent, charyzma i głód sceny. Nazwiska już doceniane na polskiej scenie muzycznej, zdobywające nominacje do prestiżowych nagród, wyprzedające koncerty oraz twórcy zagraniczni, którzy w swoich krajach osiągają niemałe sukcesy. Scena programowana przez poznański festiwal showcase’owy – NEXT FEST Music Showcase & Conference – to zaproszenie do odkrywania nowych brzmień i podróży między gatunkami, bo w line-upie pop spotyka się z rapem, R&B z punkową energią, a soul z elektroniką. Jeśli chcesz za jakiś czas móc powiedzieć: „widziałem/am ich, zanim stali się sławni” – lepszego miejsca nie znajdziesz.

Sceniczny weteran i debiutant w jednym

W czwartek zagra laureat NEXT FEST Award, czyli głosowania publiczności uczestników tegorocznego NEXT FEST Music Showcase & Conference, Wiktor Dyduła. Urodzony w Gdańsku wokalista, autor tekstów i kompozytor szturmem wdarł się do polskiego mainstreamu, najpierw zachwycając debiutem „Pal Licho”, a później podnosząc poprzeczkę albumem „Tak jak tutaj stoję”. Kosma Król, w którego autorskiej wizji muzyki hip-hopowej na pierwszy plan wybija się klasyczne brzmienie, które raz po raz przecina się z fascynacjami współczesną sceną brytyjską, oraz charakterystyczne flow ukształtowane przez lata praktykowania freestyle’u. Wozz Lozowski, sceniczny weteran i debiutant w jednym, który wrócił ze świeżym solowym materiałem, autorską redefinicją współczesnego popu i R&B, w której słychać światowe inspiracje i pomysł na brzmienie.

Finaliści „Nowego rozdania” ponownie razem na scenie

W piątek drugiego dnia festiwalu zagra trio przyjaciół, którzy wiedzą, czym jest dobre show. Zippy Ogar | po prostu Kajtek | Boron, finaliści programu o młodych talentach w rapie, stworzyli projekt, który pokochało wielu, do tego stopnia, że w 24 godziny wyprzedali klubową trasę koncertową! Ich osobowości, indywidualne podejście do muzyki i inna koncertowa wrażliwość zachwycają. NXDIA pochodzące z Egiptu, ale muzycznie związane z Manchesterem wie, jak ważne jest, aby muzyka podnosiła na duchu i była nośnikiem publicznej debaty. Ich singiel „She Likes a Boy” przebił się do brytyjskiego mainstreamu, trafiając na playlisty BBC i zdobywając uznanie społeczności LGBTQ+. RUBII, również pochodząca z Wielkiej Brytanii, umiejętnie łączy hip-hop i neo-soul, bawi się wokalnymi harmoniami i mieszanką stylów, co zaowocowało m.in. świetnie przyjętymi singlami „Jealousy” i „Jammin”.

W sobotę ostatniego dnia festiwalu zagra maks.tachasiuk, którego podejście do muzyki to połączenie minimalizmu technicznego z maksymalną dbałością o jakość, czego pierwszym efektem jest świetnie przyjęty singiel „Psy” z 2024 roku. Maz Univerze, czyli nie dający się zaszufladkować Luksemburczyk, niezwykle zgrabnie żonglujący emo-rapową estetyką. Shama, której polskiej publiczności przedstawiać nie trzeba – tworzą muzykę z pogranicza soulu, funku i łączą ją z nostalgią, delikatnością i żywymi instrumentami.

Nowy punkt na festiwalowej mapie

BitterSweet Festival to nowy punkt na festiwalowej mapie Polski, gdzie nostalgia spotyka się z nowoczesnością, pop z elektroniką, a ekscytacja z tęsknotą za kolejnym latem. 14-16 sierpnia 2025 roku w poznańskim Parku Cytadela zagra ponad 40 artystów. Wśród nich m.in. Post Malone, Empire of the Sun, Nelly Furtado, Peggy Gou, Taco Hemingway (z jednym koncertem w 2025 roku), Bedoes 2115 z projektem specjalnym oraz Duke Dumont, Hurts, Jann, Loreen, Melanie C (DJ set), Natasha Bedingfield, Rag’n’Bone Man i Viagra Boys. Sprawdź już ogłoszony line-up na www.bittersweetfestival.pl.

Sam festiwal to coś więcej niż muzyka, to także kampania społeczna współtworzona z fundacjami SEXEDPL i UNAWEZA – projekt MŁODE GŁOWY oraz szereg wydarzeń towarzyszących, które zapraszają do bycia tu i teraz.