Kobik z refleksyjnym trackiem “Synalek”

fot. mat. pras.

Reprezentant Krakowa uderza w bardzo mroczny, refleksyjny klimat, pełen osobistych przeżyć i traum, a także nawiązań do popkultury co dodaje mu wielowymiarowości.

Nowy album Kobika w drodze

„Synalek” to trzeci a zarazem tytułowy singiel z nadchodzącego albumu Kobika. Tytuł jest nawiązaniem do filmu „Good Son” z 1993 roku, w którym młody chłopak ma psychopatyczne skłonności. To symboliczne nawiązanie do dziecięcej fascynacji czymś mrocznym, oraz do prób zrozumienia własnych impulsów, emocji oraz problemów psychicznych otoczonych wszechobecną symboliką. „Synalek” to utwór pełen refleksji i emocjonalnych ran. To nie tylko rap, to surowa opowieść o bliznach, które zostają na zawsze. Utwór wyprodukował Prasallo, natomiast za wideo odpowiedzialny jest Kooza. Singiel dostępny jest już w serwisach streamingowych, zaś na synalek.com trwa preorder krążka “Synalek”.