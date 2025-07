Fanka Smolastego zemdlała tuż przed jego koncertem. Wokalista po występie pojechał do niej i zagrał prywatny koncert

Foto: @piotr_tarasewicz

Smolasty był jedną z gwiazd pierwszego dnia Święta Powiatu Włocławskiego. Fanka wokalisty powiadomiła go, że przyleciała na jego występ z Gran Canarii. Niestety, dziewczyna miała zemdleć przed koncertem i nie mogła w nim uczestniczyć.

Prywatny koncert Smolastego

Co z tym fantem zrobił Smolasty? Wokalista poprosił dziewczynę o adres, pod którym może ją zastać we Włocławku i po koncercie pojechał do niej, by zagrać prywatny koncert.

– Ona myśli, że to jest żart i w to nie wierzy, ale my tam naprawdę jedziemy – mówił reprezentant Warnera, ruszając w drogę.

Jak obiecał, tak zrobił. Poniżej znajdziecie tiktoka, dokumentującego prywatny koncert Smoły dla fanki.