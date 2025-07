Quebonafide walczy z zawyżaniem cen przez resellerów

Oficjalny sklep Quebonafide – dostępność i ceny

W sklepie dostępne były m.in.:

Koszulki za 169 zł,

Bluzy za 500 zł.

Choć ceny są wyższe niż te oferowane podczas koncertu (o 20-30 złotych), to nadal znacznie niższe niż na rynku wtórnym, gdzie niektóre bluzy osiągały ceny do 1000 zł. Dzięki temu Quebo zapewnił fanom uczciwy dostęp do limitowanego merchu, bez konieczności przepłacania.

Resellerzy bez szans na zysk

Po zakończeniu koncertu wielu resellerów próbowało sprzedać ubrania Quebo po zawyżonych cenach na platformach takich jak Allegro czy Vinted. Ruch Quebonafide zniweczył ich plany – dzięki oficjalnej sprzedaży merch pozostał w rękach fanów, a nie spekulantów.

To pokazuje, że raper dba o swoich odbiorców, przeciwstawia się spekulacji i zachowuje kontrolę nad dystrybucją swoich produktów.