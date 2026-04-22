Kobieta oskarżona o ostrzelanie domu Rihanny straciła prawa do dziecka

Nowe informacje w sprawie ataku na dom Rihanna. Kobieta oskarżona o oddanie strzałów w kierunku jej posiadłości w Los Angeles została decyzją sądu całkowicie odcięta od swojego dziecka.

Sąd: zero kontaktu z dzieckiem

Ivanna Lisette Ortiz nie będzie miała żadnego kontaktu ze swoim dzieckiem aż do odwołania. Tak zdecydował sąd na Florydzie.

Jedyny wyjątek? Kontakt może zostać dopuszczony wyłącznie za zgodą ojca dziecka. Sąd przyznał mu pełną opiekę – oznacza to 100% kontroli nad wychowaniem i codziennym życiem dziecka.

Wcześniejsze problemy i decyzja sądu

Sprawa nie zaczęła się od incydentu z Rihanną. Ortiz była wcześniej przymusowo hospitalizowana psychiatrycznie na Florydzie. Choć twierdziła, że było to bezpodstawne, sąd uznał te informacje za istotne przy podejmowaniu decyzji o opiece nad dzieckiem.

Strzały w domu Rihanny

Do zatrzymania kobiety doszło w marcu. Według śledczych miała podjechać pod dom Rihanny w Los Angeles i oddać kilka strzałów w kierunku posesji.

Źródła policyjne podają, że w chwili zdarzenia artystka przebywała w domu razem ze swoimi trojgiem dzieci.

Ortiz została oskarżona o usiłowanie zabójstwa i obecnie przebywa w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją. Sprawa karna toczy się w Kalifornii.

Sprawa opieki zawieszona

Sąd na Florydzie zdecydował również o wstrzymaniu dalszego postępowania dotyczącego opieki nad dzieckiem. Proces w tej sprawie ruszy dopiero po zakończeniu sprawy karnej związanej z atakiem na dom Rihanny.