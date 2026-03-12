Kobiecie, która ostrzelala dom Rihanny grozi dożywocie. Riri nie była jedyna – ujawniono listę celebrytek, które chciała zaatakować

CGM

W jednym z nagrań Ortiz wymieniła inne celebrytki, które określiła jako „zcancelowane”

2026.03.12

Wstrząsające wydarzenia miały miejsce w rezydencji gwiazdy muzyki pop Rihanna w luksusowej dzielnicy Beverly Hills. W niedzielę 8 marca doszło do ostrzelania posiadłości artystki. Policja zatrzymała 35-letnią Ivannę Ortiz, która jest obecnie główną podejrzaną w sprawie. Kobieta została formalnie oskarżona m.in. o usiłowanie morderstwa, a w przypadku skazania grozi jej nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Strzały w kierunku domu Rihanny

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych 8 marca w domu artystki w Beverly Hills. W chwili ataku w rezydencji przebywali Rihanna, jej mama, troje małych dzieci oraz kilku pracowników. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Według ustaleń śledczych napastniczka oddała około dziesięciu strzałów z karabinu typu AR-15 w kierunku posesji. Pociski uszkodziły m.in. bramę oraz pojazd stojący na podjeździe. Jedna z kul trafiła także w dom sąsiadów, w którym przebywały dwie osoby.

Zatrzymanie podejrzanej Ivanny Ortiz

Policja z hrabstwa Los Angeles County zatrzymała podejrzaną około pół godziny po ataku. 35-letnia Ivanna Ortiz została ujęta na parkingu centrum handlowego oddalonego o kilkanaście kilometrów od miejsca zdarzenia.

10 marca kobieta stanęła przed sądem w Los Angeles, gdzie usłyszała kilkanaście poważnych zarzutów, w tym:

  • usiłowanie zabójstwa

  • napaść z użyciem broni palnej

  • oddanie strzałów w kierunku zamieszkanego budynku

  • ostrzelanie pojazdu

Podczas krótkiego przesłuchania Ortiz nie przyznała się do winy. Kolejną rozprawę zaplanowano na 26 marca.

W chwili ataku Rihanna była w kamperze

Prokurator okręgowy Nathan Hochman poinformował, że w momencie strzelaniny Rihanna oraz jej partner A$AP Rocky znajdowali się w przyczepie kempingowej typu airstream zaparkowanej na podjeździe posiadłości.

Jedna z kul przebiła szybę kampera, a inne uszkodziły bramę wjazdową. Mimo powagi sytuacji nikomu z obecnych na miejscu nic się nie stało.

Po incydencie artystka natychmiast opuściła swoją rezydencję prywatnym odrzutowcem, podróżując w eskorcie ochroniarzy.

Podejrzana miała wcześniej problemy z prawem

Ivanna Ortiz była już wcześniej znana policji. W przeszłości zatrzymywano ją m.in. za:

  • przemoc domową wobec byłego męża

  • naruszenie zasad zwolnienia warunkowego

  • wykroczenia drogowe

W ubiegłym roku kobieta straciła także prawa rodzicielskie.

Obecnie przebywa w areszcie, a sąd ustalił kaucję w wysokości 1,8 miliona dolarów. Nałożono również zakaz zbliżania się do Rihanna oraz jej partnera A$AP Rocky.

Rihanna nie była jedyną „na celowniku”

Śledczy ujawnili również niepokojące szczegóły dotyczące działań podejrzanej w internecie. Miesiąc przed atakiem Ivanna Ortiz opublikowała nagranie, w którym hejtowała Rihannę, krytykowała jej wygląd i twierdziła, że jest przez nią prześladowana.

W tym samym materiale pojawiła się także lista innych celebrytek, które kobieta określiła jako „zcancelowane”. Wśród wymienionych znalazły się m.in.:

  • Ariana Grande

  • Kris Jenner

  • Mariah Carey

Śledczy badają teraz, czy kobieta mogła planować podobne działania wobec innych gwiazd.

