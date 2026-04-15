Kinny Zimmer ponownie dissuje OKIEGO: „I rozumiem, że się o dziewczynę martwisz, spokojnie, ja już nie wchodzę na BAM-„

Kinny Zimmer opublikował utwór „UOKIK”, który jest już trzecim diss trackiem wymierzonym w Okiego. Konflikt między artystami stał się jednym z najgłośniejszych beefów na polskiej scenie rapowej, regularnie przyciągając uwagę fanów i mediów.

„UOKIK” – mocna odpowiedź Kinny’ego Zimmera

W najnowszym numerze Kinny Zimmer ponownie uderza w Okiego, sugerując, że przeciwnik „przegrał beef” i nie poradził sobie z presją po wcześniejszych dissach. Raper kontynuuje ostrą narrację, w której podważa autentyczność rywala i jego podejście do konfliktu.

Utwór wyróżnia się agresywnym stylem i bezpośrednimi wersami, które mają podkreślić dominację w trwającej wymianie dissów.

Oskarżenia i komentarze w utworze

W „UOKIK” Kinny Zimmer porusza kilka wątków związanych z beefem:

krytykuje sposób reagowania Okiego

zarzuca mu niespójność w działaniach

podważa jego wiarygodność w oczach fanów

odnosi się do całego przebiegu konfliktu

Całość utrzymana jest w konwencji bezpośredniego ataku i kontynuacji narracji rozpoczętej we wcześniejszych utworach.