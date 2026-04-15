Kinny Zimmer ponownie dissuje OKIEGO: „I rozumiem, że się o dziewczynę martwisz, spokojnie, ja już nie wchodzę na BAM-„

Kinny Zimmer opublikował utwór „UOKIK”, który jest już trzecim diss trackiem wymierzonym w Okiego. Konflikt między artystami stał się jednym z najgłośniejszych beefów na polskiej scenie rapowej, regularnie przyciągając uwagę fanów i mediów.
„UOKIK” – mocna odpowiedź Kinny’ego Zimmera
W najnowszym numerze Kinny Zimmer ponownie uderza w Okiego, sugerując, że przeciwnik „przegrał beef” i nie poradził sobie z presją po wcześniejszych dissach. Raper kontynuuje ostrą narrację, w której podważa autentyczność rywala i jego podejście do konfliktu.
Utwór wyróżnia się agresywnym stylem i bezpośrednimi wersami, które mają podkreślić dominację w trwającej wymianie dissów.
Oskarżenia i komentarze w utworze
W „UOKIK” Kinny Zimmer porusza kilka wątków związanych z beefem:
- krytykuje sposób reagowania Okiego
- zarzuca mu niespójność w działaniach
- podważa jego wiarygodność w oczach fanów
- odnosi się do całego przebiegu konfliktu
Całość utrzymana jest w konwencji bezpośredniego ataku i kontynuacji narracji rozpoczętej we wcześniejszych utworach.