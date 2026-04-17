Kim Kardashian i Kris Jenner żądają 7 milionów dolarów od Raya J

Nowy konflikt prawny wokół jednej z najsłynniejszych afer celebryckich

2026.04.17

Kim Kardashian oraz Kris Jenner ponownie znalazły się w centrum medialnej uwagi po ujawnieniu, że ich prawnicy wysłali do Ray J wezwanie do zapłaty na kwotę 7 milionów dolarów. Sprawa dotyczy rzekomego naruszenia poufnej umowy zawartej w 2023 roku, związanej z jedną z najbardziej kontrowersyjnych historii w świecie show-biznesu – sekstaśmą Kim Kardashian.

Umowa z 2023 roku i warunki NDA

Według ujawnionych informacji, w 2023 roku strony miały zawrzeć ugodę, w ramach której Kim Kardashian i Kris Jenner miały wypłacić Ray J łącznie 6 milionów dolarów. Płatności były rozłożone na raty:

  • 3 miliony dolarów w ciągu 30 dni od podpisania umowy
  • 1 milion dolarów do kwietnia 2024 roku
  • 1 milion dolarów do kwietnia 2025 roku
  • 1 milion dolarów w 2026 roku

W umowie miał znajdować się również zapis o poufności (NDA), który zabraniał stronom publicznych wypowiedzi na temat sekstaśmy oraz składania nieprawdziwych oświadczeń.

Zarzuty naruszenia umowy przez Ray J

Zgodnie z treścią ujawnionych pism prawnych, Ray J miał naruszyć warunki porozumienia, wypowiadając się publicznie na temat sprawy, w tym podczas transmisji na żywo. W odpowiedzi na te działania prawnicy Kim Kardashian i Kris Jenner zaczęli domagać się zwrotu wcześniej wypłaconych środków.

W maju 2025 roku wysłano pierwsze wezwanie, w którym zażądano:

  • zwrotu 5 milionów dolarów już wypłaconych Ray J
  • dodatkowo 1 miliona dolarów dla Kim Kardashian
  • oraz 1 miliona dolarów dla Kris Jenner

Łącznie daje to kwotę 7 milionów dolarów.

Eskalacja konfliktu i kolejne pisma prawne

W październiku 2025 roku prawnicy wysłali kolejne pismo, w którym ponownie zarzucono Ray J naruszenie umowy. Wskazano, że jego wypowiedzi publiczne dotyczące sekstaśmy oraz warunków ugody stanowią złamanie NDA.

W konsekwencji strona Kardashian-Jenner miała uznać, że nie jest zobowiązana do wypłaty ostatniej transzy w wysokości 1 miliona dolarów przewidzianej na 2026 rok, jednocześnie ponawiając żądanie zwrotu wcześniej przekazanych środków.

