Kim Kardashian i Kris Jenner odpowiadają na oskarżenia Raya J. „Nie planowałyśmy publikacji sekstaśmy”

Celebrytki złożyły oświadczenia pod przysięgą, w których nazywają twierdzenia muzyka kłamstwem

2026.03.12

Kim Kardashian oraz jej matka Kris Jenner zdecydowanie zaprzeczają oskarżeniom, jakoby wspólnie zaplanowały publikację słynnej seks-taśmy z udziałem Kim. Obie celebrytki złożyły oficjalne oświadczenia pod przysięgą, w których nazywają twierdzenia Ray J „kłamstwem”.

Spór jest częścią trwającej batalii prawnej pomiędzy gwiazdą reality show a jej byłym partnerem.

Kim Kardashian: „To nieprawda”

W dokumentach sądowych Kim Kardashian stanowczo zaprzecza, jakoby miała planować z matką publikację nagrania. Według niej zarzuty, że celowo nagrała i wypuściła materiał, aby zdobyć rozgłos, są całkowicie nieprawdziwe.

Celebrytka odniosła się także do twierdzeń Ray J, który sugerował, że seks-taśma była elementem zaplanowanej strategii marketingowej mającej wzbudzić zainteresowanie mediami.

Kim w oświadczeniu stwierdziła, że nigdy nie planowała oszukać opinii publicznej ani manipulować mediami poprzez publikację nagrania.

Kris Jenner odpowiada na zarzuty

Jeszcze ostrzej na oskarżenia zareagowała Kris Jenner. W swoim oświadczeniu nazwała sugestie, że miała kierować komercyjnym wykorzystaniem nagrania córki, „absolutnie fałszywymi”.

Matka celebrytki podkreśliła również, że nigdy nie zmuszała córki do nagrania seks-taśmy ani nie decydowała o jej publikacji.

Według Jenner zarzuty są szczególnie bolesne, ponieważ sugerują, że jako matka miałaby świadomie uczestniczyć w produkcji i dystrybucji takiego materiału.

Spór sądowy z Rayem J

Konflikt pomiędzy Kim Kardashian a Ray J trwa już od kilku miesięcy. W październiku Kim i jej matka złożyły pozew o zniesławienie, twierdząc, że jego publiczne wypowiedzi naruszają ich reputację.

Artysta odpowiedział kontrpozwem, twierdząc, że celebrytki złamały wcześniejszą umowę ugodową zakazującą publicznego komentowania sprawy seks-taśmy.

Kontrowersje wokół słynnej seks-taśmy

Nagranie z udziałem Kim Kardashian i Ray J zostało opublikowane w 2007 roku przez firmę Vivid Entertainment i szybko stało się jednym z najgłośniejszych skandali w historii popkultury.

Sprawa przez lata powracała w mediach, a teraz ponownie stała się przedmiotem sporu sądowego.

Sprawa może wpłynąć na przyszłość Kim Kardashian

Według dokumentów sądowych Kim Kardashian uważa, że wypowiedzi Ray J mogą zaszkodzić jej planom zawodowym. Celebrytka od kilku lat studiuje prawo i w przyszłości chce zostać prawniczką.

Jej prawnicy twierdzą, że powtarzane publicznie oskarżenia mogą negatywnie wpłynąć na jej reputację oraz dalszą karierę.

