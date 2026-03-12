Kim Kardashian i Kris Jenner odpowiadają na oskarżenia Raya J. „Nie planowałyśmy publikacji sekstaśmy”

Kim Kardashian oraz jej matka Kris Jenner zdecydowanie zaprzeczają oskarżeniom, jakoby wspólnie zaplanowały publikację słynnej seks-taśmy z udziałem Kim. Obie celebrytki złożyły oficjalne oświadczenia pod przysięgą, w których nazywają twierdzenia Ray J „kłamstwem”.

Spór jest częścią trwającej batalii prawnej pomiędzy gwiazdą reality show a jej byłym partnerem.

Kim Kardashian: „To nieprawda”

W dokumentach sądowych Kim Kardashian stanowczo zaprzecza, jakoby miała planować z matką publikację nagrania. Według niej zarzuty, że celowo nagrała i wypuściła materiał, aby zdobyć rozgłos, są całkowicie nieprawdziwe.

Celebrytka odniosła się także do twierdzeń Ray J, który sugerował, że seks-taśma była elementem zaplanowanej strategii marketingowej mającej wzbudzić zainteresowanie mediami.

Kim w oświadczeniu stwierdziła, że nigdy nie planowała oszukać opinii publicznej ani manipulować mediami poprzez publikację nagrania.

Kris Jenner odpowiada na zarzuty

Jeszcze ostrzej na oskarżenia zareagowała Kris Jenner. W swoim oświadczeniu nazwała sugestie, że miała kierować komercyjnym wykorzystaniem nagrania córki, „absolutnie fałszywymi”.

Matka celebrytki podkreśliła również, że nigdy nie zmuszała córki do nagrania seks-taśmy ani nie decydowała o jej publikacji.

Według Jenner zarzuty są szczególnie bolesne, ponieważ sugerują, że jako matka miałaby świadomie uczestniczyć w produkcji i dystrybucji takiego materiału.

Miuosh w Must Be The Music: „Co się stało, k**** właśnie? Rozwalił mnie ten chłopak” #Miuosh #MustBeTheMusic #DamianStampkaLozinski #cgm

♬ oryginalny dźwięk – CGM.PL – CGM.PL