Kid Cudi o nadużywaniu kokainy i walce o życie: „Brałem, żeby nie rozwalić sobie mózgu”

Raper podkreśla, że jest wdzięczny, iż wciąż żyje i może opowiedzieć swoją historię.

2025.08.13

Kid Cudi, w swojej nowej autobiografii „Cudi: The Memoir”, ujawnia szokujące szczegóły z przeszłości. Artysta opowiada o okresie intensywnego nadużywania narkotyków, w tym kokainy, oraz o doświadczeniu bliskim śmierci po przedawkowaniu.

Kokaina jako „ratunek” przed psychicznym upadkiem

W rozmowie z „CBS Mornings” Cudi przyznał, że w początkach kariery, mimo ogromnego sukcesu, zmagał się z samotnością i presją sławy. Kokaina – jak mówi – stała się dla niego metodą „nie rozwalenia sobie mózgu”. Wspomina, że choć już był na skraju wyczerpania psychicznego, szukał w narkotykach ucieczki od rzeczywistości.

Tematyka narkotyków w twórczości Cudiego

Urodzony w Cleveland raper wielokrotnie poruszał w muzyce temat używek – od marihuany, przez MDMA (Molly), DMT, aż po LSD. Na wczesnych albumach tworzył utwory inspirowane nocnym życiem i eksperymentami z substancjami psychoaktywnymi. Dziś podkreśla, że jest wdzięczny, iż wciąż żyje i może opowiedzieć swoją historię.

Proces Diddy’ego i kontrowersje wokół zeznań

Kid Cudi w maju tego roku zeznawał w głośnym procesie Seana „Diddy” Combsa. Choć jego zeznania wywołały kontrowersje – Young Thug i były kolega z GOOD Music, Consequence, nazwali go „kapusiem” – artysta twierdzi, że mówił prawdę i nie żałuje swojej decyzji.

 

 

