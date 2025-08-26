Kevin Mglej i Roksana Węgiel świętują pierwszą rocznicę ślubu. „Małżeństwo nie jest proste”

Rok od ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Dokładnie rok temu Roksana Węgiel i Kevin Mglej stanęli na ślubnym kobiercu. Para pobrała się w kościele pw. św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni, gdzie w obecności najbliższych przysięgli sobie miłość i wierność.

Małżeństwo pełne wyzwań

Z okazji pierwszej rocznicy ślubu Kevin Mglej opublikował w mediach społecznościowych pamiątkowe zdjęcie ze ślubu. Producent muzyczny nie ukrywał, że wspólne życie z młodą wokalistką było dla nich czasem intensywnych doświadczeń.

– Rok w małżeństwie, rok który minął jak kilka tygodni, w tempie w pracy. Rok który uczył nas siebie nawzajem, rok który zmieniał nasze serca. Małżeństwo nie jest proste bo tak zostało wymyślone by prowadzić nas do świętości ale z Tobą … z Tobą jest banalnie proste. Nauczyłaś mnie siebie na nowo. Dziękuję ❤️