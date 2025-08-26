Szukaj
Kevin Mglej i Roksana Węgiel świętują pierwszą rocznicę ślubu. „Małżeństwo nie jest proste"

Małżeństwo pełne wyzwań

2025.08.26

opublikował:

Kevin Mglej i Roksana Węgiel świętują pierwszą rocznicę ślubu. „Małżeństwo nie jest proste”

Rok od ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Dokładnie rok temu Roksana Węgiel i Kevin Mglej stanęli na ślubnym kobiercu. Para pobrała się w kościele pw. św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni, gdzie w obecności najbliższych przysięgli sobie miłość i wierność.

Małżeństwo pełne wyzwań

Z okazji pierwszej rocznicy ślubu Kevin Mglej opublikował w mediach społecznościowych pamiątkowe zdjęcie ze ślubu. Producent muzyczny nie ukrywał, że wspólne życie z młodą wokalistką było dla nich czasem intensywnych doświadczeń.

Rok w małżeństwie, rok który minął jak kilka tygodni, w tempie w pracy. Rok który uczył nas siebie nawzajem, rok który zmieniał nasze serca. Małżeństwo nie jest proste bo tak zostało wymyślone by prowadzić nas do świętości ale z Tobą … z Tobą jest banalnie proste. Nauczyłaś mnie siebie na nowo. Dziękuję ❤️

Miłość od pierwszego wejrzenia

Roksana Węgiel i Kevin Mglej od początku swojego związku podkreślali, że łączy ich wyjątkowe uczucie. Para starała się budować relację w zgodzie z wiarą i wartościami, a ich szybki ślub był naturalnym krokiem w dalszym wspólnym życiu.

Pamiątkowe zdjęcia z wesela

W rocznicowym wpisie Kevin Mglej podzielił się fotografią z dnia ślubu. Na ujęciu widać, jak świeżo upieczeni małżonkowie patrzą sobie w oczy z szerokimi uśmiechami.

 

