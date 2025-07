Kendrick Lamar z rekordem wszech czasów: GNX najdłużej na szczycie listy Billboard Rap Albums

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

GNX Kendricka Lamara bije rekord Pop Smoke’a

Kendrick Lamar ustanowił historyczny rekord – jego album GNX, wydany w listopadzie ubiegłego roku, właśnie stał się najdłużej utrzymującym się numerem jeden na liście Billboard Rap Albums. Projekt króluje na szczycie już 22 tygodnie, detronizując dotychczasowego rekordzistę, Pop Smoke’a i jego album Shoot For The Stars Aim For The Moon, który liderował przez 21 tygodni.

Kendrick i SZA – najbardziej dochodowe tournee w historii rapu

Kolejne rekordy bije też wspólna trasa koncertowa Kendricka Lamara i SZA – Grand National Tour – która właśnie kończy północnoamerykański etap. Według oficjalnych danych, 23 koncerty w USA i Kanadzie przyniosły ponad 256 milionów dolarów przychodu.

Średni dochód z jednego koncertu: 11,1 mln USD

Łączna liczba sprzedanych biletów: 1,1 miliona

Średnia liczba widzów na koncercie: 48 000 osób

To czyni trasę najbardziej dochodowym co-headliningiem w historii muzyki rap.

SZA dziękuje Kendrickowi: „To największy moment mojego życia”

Podczas koncertu w Maryland, SZA oddała hołd Kendrickowi na scenie: „On dał mi największy moment mojego życia. Jestem tak wdzięczna jemu i wam wszystkim.”

Artyści wykonali wspólnie m.in. utwór Luther, a ich poruszający moment zakończył się uściskiem przed kolejnym występem.

SZA o swoich zmaganiach: „Bałam się tej trasy”

W rozmowie z Chappell Roan dla Interview Magazine, SZA przyznała, że początkowo miała poważne wątpliwości co do wspólnej trasy z Kendrickiem. Wyznała, że cierpi na silne ataki paniki i nie wierzyła, że fani przyszliby dla niej:

„Wszyscy chcą zobaczyć Kendricka. Nie wiem, czy mam coś, co mogłoby ich ekscytować.”

Jednak sukces trasy i ciepłe przyjęcie przez fanów pokazują, że wspólny projekt SZA i Kendricka to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych ostatnich lat.