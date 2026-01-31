CGM

Kendrick Lamar może pobić rekord Jaya-Z i Kanye Westa

Kendrick Lamar stoi przed szansą, aby stać się najbardziej utytułowanym raperem w historii Grammy

2026.01.31

Kendrick Lamar stoi przed szansą, aby stać się najbardziej utytułowanym raperem w historii Grammy. Z dziewięcioma nominacjami na Grammy 2026, artysta z Compton może przeskoczyć rekordy Jay-Z i Kanye Westa.

Rekordy Grammy w hip-hopie

Obecnie rekordzistą pod względem liczby Grammy wśród raperów jest Jay-Z z 25 wygranymi z 89 nominacji. Kanye West ma 24 statuetki, natomiast Kendrick Lamar posiada dotychczas 22 wygrane z 66 nominacji.

Jeśli Kendrick zdobędzie dwie nagrody, zrówna się z Kanye Westem. Trzy pozwolą mu zrównać się z Jay-Z, a cztery lub więcej – uczynią go najbardziej utytułowanym raperem w historii Grammy.

Nominacje Kendricka Lamara w 2026 roku

Na tegorocznej gali Kendrick Lamar został nominowany w prestiżowych kategoriach:

  • Album of the Year i Best Rap Album za GNX

  • Record of the Year i Song of the Year za „luther” z SZA

  • Dwie nominacje do Best Rap Performance: „tv off” z Mustard i Lefty Gunplay oraz „Chains & Whips” z Clipse

  • Best Rap Song za „tv off”

  • Best Pop Duo/Group Performance za „30 For 30” z SZA

  • Best Melodic Rap Performance za „luther”

Ostatnie sukcesy Grammy Kendricka

W zeszłym roku Kendrick zdobył pięć statuetek za utwór „Not Like Us”, w tym Record of the Year, Song of the Year, Best Rap Song, Best Music Video oraz Best Rap Performance. Jego dotychczasowa seria nagród pokazuje ogromne uznanie branży muzycznej i potwierdza status jednego z najważniejszych artystów hip-hopowych.

