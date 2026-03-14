Keefe D w tarapatach po najnowszych zmianach w procesie o zabójstwo Tupaca

Prawnicy Keefe D wycofują się z obrony

2026.03.14

Keefe D w tarapatach po najnowszych zmianach w procesie o zabójstwo Tupaca

Duane 'Keefe D’ Davis będzie musiał znaleźć nowych prawników w swoim procesie dotyczącym rzekomej roli w zabójstwie Tupaca Shakura. Najnowsze doniesienia wskazują, że jego adwokat Robert Draskovich wycofał się z obrony 10 marca 2026 roku, powołując się na problemy z wynagrodzeniem i umową retencyjną. Decyzję tę zatwierdził sędzia Carli Kierny, a nowa rozprawa w celu wyznaczenia nowego pełnomocnika zaplanowana została na 31 marca.

Problemy prawne Keefe D

Od aresztowania we wrześniu 2023 roku Keefe D zmienił już dwukrotnie swoich prawników. Poprzedni obrońcy, Carl Arnold i Michael Pandullo, powiązany z Draskovichem, wskazywali na bójkę Keefe D w Clark County Detention Center jako jeden z powodów rezygnacji z prowadzenia sprawy.

Zarzuty wobec Keefe D

Davis stoi w obliczu oskarżeń o zlecenie zabójstwa Tupaca Shakura, a także rzekome chwaleniem się tym w mediach. On i jego obrońcy utrzymują, że zarzuty są fałszywe i oparte na przesadzonych lub nieprawdziwych zeznaniach.

Proces o zabójstwo Tupaca ma się rozpocząć 10 sierpnia 2026 roku, a obecne problemy z obsadą prawną nie wróżą niczego dobrego dla obrony. Keefe D wciąż przebywa w High Desert State Prison w związku z wcześniejszym wyrokiem za bójkę w więzieniu, oczekując na rozpoczęcie głównego procesu.

Dotychczasowe komplikacje w sprawie

W lutym sędzia odrzucił wniosek Keefe D o oddalenie dowodów zebranych podczas przeszukania jego domu, co było kolejnym ciosem dla oskarżonego. Cała sytuacja pokazuje, że jeden z najdłużej trwających tajemniczych wątków w historii hip-hopu może w końcu doczekać się rozstrzygnięcia w sądzie.

Kolejne aktualizacje przed rozpoczęciem procesu w sierpniu mogą wpłynąć na strategię obrony i przebieg całego śledztwa.

