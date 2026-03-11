Kanye West zapowiada premierę albumu „Bully”. W sieci pojawiła się możliwa data wydania

fot. mat. pras.

Fani Kanye West od miesięcy czekają na jego kolejny album studyjny zatytułowany „Bully”. Wszystko wskazuje na to, że premiera projektu jest już bardzo blisko. W ostatnich dniach w Los Angeles pojawiły się billboardy promujące płytę, na których widnieje data 27 marca 2026 roku.

Zdjęcia reklam szybko obiegły internet i wywołały falę spekulacji wśród fanów. Wielu z nich uważa, że właśnie tego dnia nowy album rapera trafi do słuchaczy.

Album „Bully” – o czym będzie nowa płyta?

Według wcześniejszych informacji nowy album Kanye Westa ma poruszać bardzo osobiste tematy. Płyta ma skupiać się na takich motywach jak:

skrucha

pamięć

ego

wiara

konsekwencje własnych działań

Źródła branżowe podkreślają, że projekt nie ma być klasycznymi przeprosinami artysty. Raczej stanowi zapis jego wewnętrznych przeżyć oraz refleksji nad wydarzeniami z ostatnich lat.

Wcześniejsze doniesienia o premierze

Plotki o dacie premiery albumu pojawiały się już wcześniej. Według doniesień magazynu Rolling Stone krążek miał początkowo ukazać się 20 marca 2026 roku. Najnowsze billboardy sugerują jednak, że ostateczna data wydania może zostać przesunięta o tydzień.

Fani rapera liczą, że tym razem zapowiedź okaże się ostateczna i album rzeczywiście pojawi się w zapowiadanym terminie.

Kanye West o zdrowiu psychicznym

Na początku 2026 roku Kanye West opublikował także osobiste oświadczenie dotyczące swojego zdrowia psychicznego. W specjalnym ogłoszeniu w gazecie The Wall Street Journal artysta przeprosił osoby, które w przeszłości mogły zostać przez niego zranione.

Raper wyjaśnił, że jego kontrowersyjne wypowiedzi i zachowanie były związane z epizodami maniakalnymi wynikającymi z choroby dwubiegunowej.

Podkreślił również, że rozpoczął profesjonalną terapię i stara się odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

Wielki powrót na scenę w Los Angeles

Informacje o nadchodzącym albumie pojawiły się także niedługo po ogłoszeniu koncertu Kanye Westa w Los Angeles. Artysta zapowiedział występ na stadionie SoFi Stadium.

Koncert zaplanowano na 3 kwietnia 2026 roku i będzie to pierwszy występ rapera w tym mieście od pięciu lat.

Fani czekają na oficjalne potwierdzenie

Choć data premiery albumu „Bully” nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez samego artystę, wszystko wskazuje na to, że jego dwunasty album studyjny może ukazać się już pod koniec marca 2026 roku.

Dla fanów Kanye Westa będzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych muzycznych wydarzeń roku.