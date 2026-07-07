Kanye West przynosi San Antonio milionowe zyski pomimo oburzenia społeczności żydowskiej

Koncert Kanye Westa napędził lokalną gospodarkę

Występ rapera przyciągnął do San Antonio tysiące fanów z całych Stanów Zjednoczonych. Jak podają lokalne źródła, sam stadion Alamodome zarobił około 1,7 miliona dolarów, a liczba rezerwacji hotelowych w mieście wzrosła o 22 procent w porównaniu z typowym okresem.

Znaczący wzrost ruchu turystycznego przełożył się również na większe obroty restauracji, sklepów oraz innych lokalnych przedsiębiorstw.

Protesty przed koncertem

Organizacja koncertu wzbudziła kontrowersje jeszcze przed jego rozpoczęciem. Burmistrz San Antonio Gina Ortiz Jones publicznie apelowała o odwołanie wydarzenia. Podobne stanowisko zajęli przedstawiciele lokalnej społeczności żydowskiej, którzy sprzeciwiali się występowi artysty z powodu jego wcześniejszych antysemickich wypowiedzi.

Protestujący argumentowali, że miasto nie powinno udostępniać obiektu osobie, która w przeszłości wywołała międzynarodowe kontrowersje swoimi komentarzami.

Kanye West przeprosił za wcześniejsze wypowiedzi

Na początku roku Kanye West opublikował przeprosiny dotyczące swoich wcześniejszych antysemickich komentarzy. Artysta tłumaczył, że jego zachowanie było związane z nieleczoną chorobą afektywną dwubiegunową.

Część fanów uznała, że przeprosiny zasługują na drugą szansę, co znalazło odzwierciedlenie w dużym zainteresowaniu koncertem.

Kolejne koncerty już we wrześniu

Po sukcesie w San Antonio Kanye West przygotowuje się do kolejnych występów. We wrześniu ma zagrać dwa koncerty na stadionie Soldier Field w rodzinnym Chicago. Będą to jedne z jego największych występów w Stanach Zjednoczonych od czasu powrotu na scenę.

Planowane koncerty już teraz wywołują dyskusje dotyczące organizacji wydarzeń z udziałem kontrowersyjnego artysty, jednak zainteresowanie fanów pozostaje bardzo duże.