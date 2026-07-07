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Kanye West odmienił swojego Maybacha. Luksusowa limuzyna zyskała nowy wygląd

Ye od lat stawia na wyjątkowe auta

2026.07.07

opublikował:

Kanye West

fot. mat. pras.

Kanye West po raz kolejny postawił na nietuzinkową personalizację swoich samochodów. Tym razem metamorfozę przeszedł jego luksusowy Mercedes-Maybach S680, który otrzymał całkowicie nowy, matowoczarny wygląd.

 

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Maybach Kanye Westa w nowej odsłonie

Do sieci trafiły zdjęcia przedstawiające samochód podczas prac w jednym z parkingów. Luksusowa limuzyna została oklejona folią w dwóch odcieniach matowej czerni, co tworzy subtelny kontrast pomiędzy poszczególnymi elementami nadwozia.

Zmiany objęły również całkowite usunięcie chromowanych dodatków. Wszystkie emblematy, grill oraz detale wykończenia zostały zastąpione czarnymi elementami. W identycznym stylu wykończono także felgi.

Koniec z chromem

Nowa stylistyka znacząco różni się od projektów, które Kanye West prezentował w 2025 roku. Wówczas dwa jego egzemplarze Mercedes-Maybach S680 zostały pokryte lustrzaną, chromowaną folią, przyciągając ogromną uwagę w mediach społecznościowych.

Tym razem artysta postawił na zupełnie odwrotny efekt. Zamiast błyszczącego wykończenia wybrał stonowaną, matową czerń, która nadaje samochodowi bardziej dyskretny i agresywny charakter.

Za projekt odpowiada sprawdzony warsztat

Według zagranicznych mediów za modyfikację odpowiada firma Elite Auto Network, z którą Kanye współpracuje od kilku lat przy realizacji swoich motoryzacyjnych projektów.

Personalizacja obejmowała nie tylko zmianę koloru nadwozia, ale również precyzyjne wykonanie dwutonowej folii oraz tzw. chrome delete, czyli usunięcie wszystkich chromowanych elementów.

Kanye od lat stawia na wyjątkowe auta

Nietypowe projekty samochodów od dawna są jednym z elementów wizerunku Kanye Westa. Artysta regularnie modyfikuje swoje luksusowe pojazdy, nadając im unikalny wygląd, który często odbiega od fabrycznych wersji.

Nowy matowoczarny Maybach S680 jest kolejnym przykładem jego zamiłowania do odważnych projektów motoryzacyjnych.

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