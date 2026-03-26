CGM

Kacper Błoński o rozstaniu z Young Leosią: „Sarka zasługujesz na wszystko co najlepsze, mnóstwo się od Ciebie nauczyłem”

2026.03.26

opublikował:

fot. kadr z wideo

Kacper Błoński zabrał głos po rozstaniu z Young Leosia. Influencer potwierdził zakończenie związku i opublikował emocjonalne oświadczenie, w którym podkreślił, że była to dla niego ważna i wartościowa relacja.

Związek Young Leosi i Kacpra Błońskiego

Relacja Young Leosi i Kacpra Błońskiego od początku wzbudzała ogromne zainteresowanie fanów oraz mediów. Para była postrzegana jako jeden z najbardziej zgranych duetów w polskim show-biznesie, a ich wspólne występy i aktywność w social mediach przyciągały dużą uwagę.

Rozstanie w zgodzie bez konfliktów

Informację o zakończeniu związku jako pierwsza potwierdziła Young Leosia podczas sesji Q&A na Instagramie. Raperka zaznaczyła, że rozstanie odbyło się w zgodzie:

„Rozstaliśmy się w zgodzie. Nikt nikomu nie zrobił krzywdy, nie było zdrady ani znudzenia. Od kilku miesięcy mieliśmy gorszy czas, którego nie pokazywaliśmy publicznie.”

Artystka dodała również, że mimo rozstania utrzymują kontakt i darzą się wzajemnym szacunkiem.

Kacper Błoński przerywa milczenie

Teraz do sprawy odniósł się również Kacper Błoński, publikując osobiste oświadczenie. Podkreślił, że ich relacja trwała ponad dwa lata i była dla niego wyjątkowym doświadczeniem:

„To było piękne 2,5 roku i w życiu nie zamieniłbym tego czasu na nic innego. Rozstaliśmy się bez żadnych kwasów i to chyba najpiękniejsza puenta tej relacji.”

Influencer zaznaczył, że mimo zakończenia związku, nadal mogą na siebie liczyć jako przyjaciele:

„Dalej w życie idziemy już bez siebie, nie jako para, ale wiedząc, że jeśli coś się wydarzy, jest tam gdzieś przyjaciel, na którego zawsze możesz liczyć.”

„Zasługujesz na wszystko, co najlepsze”

W dalszej części wpisu Kacper Błoński zwrócił się bezpośrednio do byłej partnerki:

„Zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Mnóstwo się od Ciebie nauczyłem.”

Emocje po rozstaniu

Young Leosia nie ukrywa, że rozstanie było dla niej trudnym doświadczeniem. Przyznała, że wróciła na terapię, aby poukładać emocje i lepiej poradzić sobie z nową sytuacją.

Tagi


Polecane

CGM
