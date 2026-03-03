CGM

Justin Timberlake chce zablokować publikację nagrania z zatrzymania. Obawia się kompromitacji

Spór o dostęp do nagrania

2026.03.03

opublikował:

Justin Timberlake chce zablokować publikację nagrania z zatrzymania. Obawia się kompromitacji

fot. mat. pras.

Justin Timberlake podejmuje zdecydowane kroki prawne, aby uniemożliwić upublicznienie nagrania z momentu swojego zatrzymania za jazdę pod wpływem alkoholu. Artysta twierdzi, że materiał może wyrządzić mu „nieodwracalną szkodę” i negatywnie wpłynąć na jego życie prywatne oraz karierę.

Vito Bambino & Zalia – „Decyzje” Torwar #VitoBambino #Zalia #Decyzjee #cgm

♬ original sound – CGM.PL

Wniosek do sądu w hrabstwie Suffolk

2 marca 2026 roku piosenkarz złożył wniosek do Sądu Najwyższego hrabstwa Suffolk w stanie Nowy Jork. Sprawa dotyczy nagrania z policyjnej kamery, które zarejestrowało jego zatrzymanie w czerwcu 2024 roku w miejscowości Sag Harbor.

Jak wynika z dokumentów sądowych, prawnicy Timberlake’a – Edward Burke Jr. oraz Michael J. Del Piano – argumentują, że publikacja wideo nie leży w interesie publicznym. Ich zdaniem ujawnienie materiału mogłoby doprowadzić do „publicznego ośmieszenia i nękania” artysty.

Spór o dostęp do nagrania

Wniosek pojawił się po tym, jak Departament Policji Sag Harbor Village otrzymał żądanie udostępnienia nagrania w ramach przepisów o dostępie do informacji publicznej (FOIL). Obrońcy muzyka podkreślają, że wideo zawiera „bardzo osobiste i wrażliwe szczegóły”, które nie mają znaczenia dla społecznej kontroli działań policji.

We wniosku zaznaczono, że ujawnienie materiału mogłoby odsłonić intymne informacje dotyczące Timberlake’a i jego rodziny, w tym kwestie medyczne oraz prywatne.

Prawnicy domagają się natychmiastowego wstrzymania publikacji oraz sądowego zakazu udostępniania nagrania – zarówno w całości, jak i częściowo. Wnioskują także o możliwość wcześniejszego wglądu w materiał i ewentualne wprowadzenie retuszy, które zabezpieczą prywatność artysty.

Okoliczności zatrzymania

Do zatrzymania doszło 18 czerwca 2024 roku po opuszczeniu przez piosenkarza lokalu American Hotel w Sag Harbor. Policja zarzuciła mu prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, przejazd na czerwonym świetle oraz niezachowanie pasa ruchu.

Choć początkowo obrona twierdziła, że muzyk nie był pod wpływem alkoholu, we wrześniu 2024 roku Timberlake przyznał się do winy w ramach ugody sądowej.

Sąd wymierzył mu karę grzywny w wysokości 500 dolarów, dodatkową opłatę 260 dolarów, 25 godzin prac społecznych oraz 90 dni zawieszenia prawa jazdy. Dodatkowo artysta został zobowiązany do nagrania spotu edukacyjnego ostrzegającego przed prowadzeniem pojazdów po alkoholu.

Sprawa wciąż budzi duże zainteresowanie mediów, a decyzja sądu dotycząca publikacji nagrania może mieć istotny wpływ na wizerunek jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów pop na świecie.

Tagi


Popularne newsy

50-lecie hip-hopu połączy dwóch najbardziej zwaśnionych raperów polskiej sceny. Tede i Peja zagrają na jednej scenie
NEWS

50-lecie hip-hopu połączy dwóch najbardziej zwaśnionych raperów polskiej sceny. Tede i Peja zagrają na jednej scenie

Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on
NEWS

Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już nagrane. „Zostawiła konkurencję w tyle” – mówi informator TVP
NEWS

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już nagrane. „Zostawiła konkurencję w tyle” – mówi informator TVP

Noel Gallagher: Koncerty reaktywowanego Oasis były „lepsze niż w latach 90. Powstaje „oszałamiający” dokument
NEWS

Noel Gallagher: Koncerty reaktywowanego Oasis były „lepsze niż w latach 90. Powstaje „oszałamiający” dokument

Doda najpopularniejsza w polskim internecie. Tuż za nią Malik Montana, Kizo, Wieniawa, Young Leosia i Roxie
NEWS

Doda najpopularniejsza w polskim internecie. Tuż za nią Malik Montana, Kizo, Wieniawa, Young Leosia i Roxie

Skolim wprowadza limit paliwa na swojej stacji. Wszystko ze względu na sytuację polityczną w Iranie
NEWS

Skolim wprowadza limit paliwa na swojej stacji. Wszystko ze względu na sytuację polityczną w Iranie

Kelly Osbourne odpowiada krytykom po śmierci ojca. „To druzgocące, że kobiety nie wspierają kobiet”
NEWS

Kelly Osbourne odpowiada krytykom po śmierci ojca. „To druzgocące, że kobiety nie wspierają kobiet”

Polecane

NEWS
Poruszający występ w nowym sezonie „Must Be The Music”. Julita Kaczyńska z piosenką dla swojego taty

Poruszający występ w nowym sezonie „Must Be The Music”. Julita Kaczyńs ...

Sebastian Karpiel-Bułecka przyznał, że dla takich występów jest w tym programie

3 godziny temu

CGM
Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli w Dubaju

Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli ...

"Mamy farta, że nie trafiliśmy do Dubaju"

4 godziny temu

CGM
Mel B ze Spice Girls dołącza do Celebrity Squid Game

Mel B ze Spice Girls dołącza do Celebrity Squid Game

Netflix ogłasza gwiazdy spin-offu

5 godzin temu

CGM
Shakira bije rekord na Zócalo w Mexico City. Jej koncert obejrzało 400 tysięcy fanów

Shakira bije rekord na Zócalo w Mexico City. Jej koncert obejrzało 400 ...

Największy koncert w historii placu

5 godzin temu

CGM
Sąd w Kalifornii odrzucił apelację Tory’ego Laneza w sprawie strzelaniny z Megan Thee Stallion

Sąd w Kalifornii odrzucił apelację Tory’ego Laneza w sprawie str ...

Raper odbywa karę 10 lat pozbawienia wolności

5 godzin temu

CGM
Selena Gomez ujawnia, że Taylor Swift pisała o niej piosenki

Selena Gomez ujawnia, że Taylor Swift pisała o niej piosenki

Przyjaźń od czasów nastoletnich

5 godzin temu