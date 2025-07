Justin Bieber wstrzymuje wypłatę 31 milionów dolarów dla byłego managera, do czasu sprzedaży marki swojej żony

Justin Bieber zdecydował się opóźnić wypłatę 31,5 miliona dolarów należnych firmie Hybe, związanej z jego byłym menedżerem Scooterem Braunem. Powodem ma być oczekiwana finalizacja sprzedaży kosmetycznej marki Rhode Beauty, której właścicielką jest żona artysty – Hailey Bieber.

Kulisy sporu: 31 milionów dolarów długu

Zgodnie z informacjami podanymi przez TMZ oraz Page Six, Bieber zobowiązał się do wypłaty: 26 milionów dolarów z tytułu zwrotu kosztów koncertu Justice Tour, ok. 5,5 miliona dolarów jako część prowizji za wcześniejsze zarządzanie przez Brauna.

W sumie dług wobec Hybe opiewa na 31,5 miliona dolarów. Justin jednak oświadczył, że wypłaci środki dopiero po zamknięciu transakcji sprzedaży Rhode.

Sprzedaż Rhode Beauty może być kluczowa

Hailey Bieber planuje sprzedaż swojej marki Rhode Beauty firmie e.l.f. Cosmetics za około miliard dolarów. Po rozliczeniu udziałów inwestorów, do Hailey może trafić nawet 50 milionów dolarów. To właśnie te pieniądze mają pomóc Justinowi uregulować dług wobec Hybe.

Reakcja Hailey Bieber

Reprezentantka Hailey zaznaczyła w rozmowie z mediami, że transakcja sprzedaży Rhode Beauty jest osobnym sukcesem zawodowym artystki i nie ma związku z prywatnymi finansami jej męża. „To osiągnięcie Hailey, a nie ratunek finansowy Justina” – podkreśliła.

Justin Bieber i problemy finansowe mimo ogromnych przychodów

Pomimo sprzedaży swojego katalogu muzycznego w 2023 roku za 200 milionów dolarów, Justin Bieber rzekomo zmaga się z dużymi kosztami prowadzenia życia na wysokim poziomie oraz innymi zobowiązaniami. To właśnie dlatego artysta zdecydował się wstrzymać wypłatę, licząc na środki z transakcji Rhode.

Co dalej z rozliczeniami?

Scooter Braun ma otrzymać swoją część pieniędzy dopiero po tym, jak Justin Bieber przekaże środki firmie Hybe. Oficjalne źródła podają, że obie strony doszły już do porozumienia, ale wypłata jest zależna od zakończenia sprzedaży Rhode.