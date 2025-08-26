Justin Bieber publikuje gorące selfie, Hailey przewraca oczami

Małżeństwo Bieberów znów pod lupą

Ten krótki komentarz natychmiast wywołał lawinę spekulacji na temat związku Bieberów. Ich małżeństwo od lat jest w centrum uwagi mediów i fanów, a wiosną para musiała mierzyć się z falą plotek po chłodnej reakcji Justina na okładkę Vogue’a z Hailey.

Dodatkowo oliwy do ognia dolały zdjęcia modelki bez obrączki i enigmatyczne wpisy samego wokalisty. Latem wydawało się jednak, że wszystko jest już w porządku – para razem świętowała pierwsze urodziny ich synka Jacka Bluesa.

„Sorry” znów będzie potrzebne?

Czy przewracające oczami emoji to tylko żartobliwa reakcja Hailey, czy też sygnał, że w raju Bieberów znów nie jest idealnie? Fani zastanawiają się, czy Justin będzie musiał tym razem powiedzieć „Sorry” nie tylko w piosence, ale i w domu.