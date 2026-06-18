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Joshua Idehen zagra w Warszawie. Autor viralowego „Mum Does The Washing” wystąpi w klubie Mechanik

Joshua Idehen wraca do Polski z nowym albumem

2026.06.18

opublikował:

Joshua Idehen

Joshua Idehen, jeden z najbardziej cenionych przedstawicieli współczesnej poezji performatywnej i alternatywnej elektroniki, wystąpi jesienią w Polsce. Artysta zagra 8 października 2026 roku w warszawskim klubie Mechanik.

Koncert będzie częścią promocji najnowszego albumu I Know You’re Hurting, Everyone Is Hurting, Everyone Is Trying, You Have Got To Try, który powstał we współpracy z producentem Ludvig Parment.

Autor przełomowego „Mum Does The Washing”

Choć Joshua Idehen od lat jest ważną postacią brytyjskiej sceny spoken word, prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił za sprawą utworu Mum Does The Washing.

Kompozycja zdobyła ogromną popularność w internecie i otworzyła artyście drzwi do międzynarodowej kariery. Sukces utworu zaowocował występami na prestiżowych festiwalach, takich jak Glastonbury Festival oraz Green Man Festival.

Idehen pojawił się również w kultowym programie muzycznym Later… with Jools Holland, co dodatkowo zwiększyło jego rozpoznawalność poza Wielką Brytanią.

Poezja, elektronika i nadzieja w trudnych czasach

Najnowszy album Joshua Idehena to wyjątkowe połączenie poezji mówionej, muzyki elektronicznej oraz inspiracji house’em. Artysta porusza w swoich tekstach tematy samotności, relacji międzyludzkich, solidarności i poszukiwania nadziei.

W czasach zdominowanych przez negatywne informacje Idehen proponuje słuchaczom przestrzeń do refleksji i wspólnego przeżywania emocji. Jego twórczość wyróżnia się szczerością, bezpośredniością i umiejętnością budowania wyjątkowej więzi z publicznością.

Jeden z najważniejszych głosów londyńskiej sceny spoken word

Urodzony w Wielkiej Brytanii, a pochodzący z Nigerii Joshua Idehen od lat należy do najciekawszych twórców londyńskiej sceny poetyckiej. W swojej karierze współpracował z wieloma uznanymi projektami muzycznymi, w tym z Sons of Kemet, The Comet Is Coming oraz Benin City.

Dzięki unikalnemu połączeniu poezji i muzyki zdobył uznanie zarówno krytyków, jak i słuchaczy poszukujących czegoś więcej niż tradycyjnych form piosenkowych.

Warszawski koncert zapowiada się wyjątkowo

Występ w klubie Mechanik będzie okazją do usłyszenia na żywo materiału z najnowszego albumu, a także najbardziej znanych kompozycji artysty. Publiczność może spodziewać się hipnotycznych rytmów, emocjonalnych tekstów i charakterystycznej narracji, która stała się znakiem rozpoznawczym Idehena.

Jego koncerty słyną z niezwykłej atmosfery oraz bezpośredniego kontaktu z publicznością, dlatego październikowy występ może okazać się jednym z najciekawszych wydarzeń dla fanów alternatywnej muzyki i spoken word w Polsce.

Gdzie i kiedy odbędzie się koncert?

📅 8 października 2026

📍 Mechanik

🏙️ Warszawa

🎟️ Bilety dostępne są na stronie Live Nation Polska

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