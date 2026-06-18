Joshua Idehen zagra w Warszawie. Autor viralowego „Mum Does The Washing” wystąpi w klubie Mechanik

Joshua Idehen, jeden z najbardziej cenionych przedstawicieli współczesnej poezji performatywnej i alternatywnej elektroniki, wystąpi jesienią w Polsce. Artysta zagra 8 października 2026 roku w warszawskim klubie Mechanik.
Koncert będzie częścią promocji najnowszego albumu I Know You’re Hurting, Everyone Is Hurting, Everyone Is Trying, You Have Got To Try, który powstał we współpracy z producentem Ludvig Parment.
Autor przełomowego „Mum Does The Washing”
Choć Joshua Idehen od lat jest ważną postacią brytyjskiej sceny spoken word, prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił za sprawą utworu Mum Does The Washing.
Kompozycja zdobyła ogromną popularność w internecie i otworzyła artyście drzwi do międzynarodowej kariery. Sukces utworu zaowocował występami na prestiżowych festiwalach, takich jak Glastonbury Festival oraz Green Man Festival.
Idehen pojawił się również w kultowym programie muzycznym Later… with Jools Holland, co dodatkowo zwiększyło jego rozpoznawalność poza Wielką Brytanią.
Poezja, elektronika i nadzieja w trudnych czasach
Najnowszy album Joshua Idehena to wyjątkowe połączenie poezji mówionej, muzyki elektronicznej oraz inspiracji house’em. Artysta porusza w swoich tekstach tematy samotności, relacji międzyludzkich, solidarności i poszukiwania nadziei.
W czasach zdominowanych przez negatywne informacje Idehen proponuje słuchaczom przestrzeń do refleksji i wspólnego przeżywania emocji. Jego twórczość wyróżnia się szczerością, bezpośredniością i umiejętnością budowania wyjątkowej więzi z publicznością.
Jeden z najważniejszych głosów londyńskiej sceny spoken word
Urodzony w Wielkiej Brytanii, a pochodzący z Nigerii Joshua Idehen od lat należy do najciekawszych twórców londyńskiej sceny poetyckiej. W swojej karierze współpracował z wieloma uznanymi projektami muzycznymi, w tym z Sons of Kemet, The Comet Is Coming oraz Benin City.
Dzięki unikalnemu połączeniu poezji i muzyki zdobył uznanie zarówno krytyków, jak i słuchaczy poszukujących czegoś więcej niż tradycyjnych form piosenkowych.
Warszawski koncert zapowiada się wyjątkowo
Występ w klubie Mechanik będzie okazją do usłyszenia na żywo materiału z najnowszego albumu, a także najbardziej znanych kompozycji artysty. Publiczność może spodziewać się hipnotycznych rytmów, emocjonalnych tekstów i charakterystycznej narracji, która stała się znakiem rozpoznawczym Idehena.
Jego koncerty słyną z niezwykłej atmosfery oraz bezpośredniego kontaktu z publicznością, dlatego październikowy występ może okazać się jednym z najciekawszych wydarzeń dla fanów alternatywnej muzyki i spoken word w Polsce.