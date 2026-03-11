Jongmen z kawałkiem o swojej odsiadce w dubajskim więzieniu: „Nie mam nic do powiedzenia, pod celą pierwsza premiera”

Jongmen wraca na scenę rapową z mocnym materiałem po pobycie w dubajskim areszcie. Po wyjściu na wolność po dwóch miesiącach, artysta wypuścił utwór „Central Prison (B4, Cela nr. 5)”, w którym opowiada o swoich doświadczeniach z tzw. „dubajskiego pudła” i życiu za kratami.

Pobyt w areszcie i kulisy aresztowania

Jongmen spędził prawie dwa miesiące w dubajskim areszcie po zatrzymaniu pod koniec listopada 2025 roku. Według medialnych informacji, raper był poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu wydanej na prośbę polskich organów ścigania – dotyczyło to zarzutów związanych ze sprawami narkotykowymi, co w przeszłości potwierdzały źródła międzynarodowe.

„Central Prison (B4, Cela nr. 5)” – nowy kawałek o życiu za kratami

W numerze „Central Prison (B4, Cela nr. 5)” raper nawija o realiach więziennych doświadczeń i życiu w areszcie. Tekst nawiązuje do codzienności w dubajskim zakładzie, którą Jongmen przedstawia w brutalnie szczerym stylu.