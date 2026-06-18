JMSN wraca do Polski. Artysta zagra aż pięć koncertów jesienią 2026 roku

Fani alternatywnego R&B mają powody do radości. JMSN ponownie odwiedzi Polskę i jesienią 2026 roku zagra aż pięć koncertów. Artysta wystąpi w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu, prezentując materiał ze swoich ostatnich wydawnictw oraz największe utwory z dotychczasowej kariery.

Amerykański wokalista, producent, kompozytor i multiinstrumentalista od lat cieszy się opinią jednego z najbardziej oryginalnych twórców współczesnej sceny alternatywnego R&B.

Kim jest JMSN?

Ukrywający się pod pseudonimem JMSN Christian Berishaj od ponad dekady konsekwentnie buduje własną muzyczną tożsamość. Jego twórczość trudno jednoznacznie sklasyfikować, ponieważ łączy elementy R&B, neo-soulu, funku, rocka alternatywnego, trip-hopu oraz muzyki elektronicznej.

Na przestrzeni lat krytycy porównywali jego styl do takich artystów jak The Weeknd, D’Angelo, Prince, Portishead czy Radiohead.

Współpracował z Kendrickiem Lamarem i J. Cole’em

JMSN od lat jest ceniony również przez środowisko hip-hopowe. Artysta pojawił się wokalnie w czterech utworach z przełomowego albumu good kid, m.A.A.d city autorstwa Kendrick Lamar.

W kolejnych latach współpracował także z Ab-Soul, The Game oraz J. Cole.

„Soft Spot” przyniósł mu nową falę popularności

Choć JMSN od lat posiada wierne grono fanów, prawdziwy przełom nastąpił za sprawą utworu Soft Spot. Piosenka po czasie stała się viralowym hitem w mediach społecznościowych, zdobywając ogromną popularność na TikToku i innych platformach.

Charakterystyczny teledysk szybko doczekał się licznych przeróbek, memów oraz filmów tworzonych przez użytkowników internetu, co znacząco zwiększyło rozpoznawalność artysty na całym świecie.

Nowe brzmienie i odważne muzyczne eksperymenty

Na najnowszym albumie …it’s only about u if you think it is. artysta po raz kolejny zaskoczył słuchaczy zmianą stylistyki. Tym razem postawił na bardziej gitarowe brzmienia, inspiracje grunge’em, trip-hopem oraz industrialem.

Nowe kompozycje są znacznie cięższe i bardziej surowe niż wcześniejsze nagrania, co pokazuje, że JMSN nie zamierza podążać utartymi ścieżkami.

Koncerty JMSN słyną z wyjątkowej atmosfery

Występy na żywo JMSN od lat zbierają znakomite recenzje. Artysta stawia na bezpośredni kontakt z publicznością, improwizację oraz rozbudowane aranżacje instrumentalne.

Podczas koncertów starsze utwory często otrzymują zupełnie nowe, bardziej rockowe interpretacje, a muzycy pozwalają sobie na większą swobodę niż w wersjach studyjnych.

To właśnie energia sceniczna sprawia, że koncerty JMSN są uznawane za jedno z najciekawszych doświadczeń na współczesnej scenie alternatywnej.

JMSN – koncerty w Polsce 2026

Jesienna trasa obejmie pięć miast: