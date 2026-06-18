CGM

JMSN wraca do Polski. Artysta zagra aż pięć koncertów jesienią 2026 roku

JMSN ogłosił trasę koncertową po Polsce

2026.06.18

opublikował:

JMSN

Fani alternatywnego R&B mają powody do radości. JMSN ponownie odwiedzi Polskę i jesienią 2026 roku zagra aż pięć koncertów. Artysta wystąpi w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu, prezentując materiał ze swoich ostatnich wydawnictw oraz największe utwory z dotychczasowej kariery.

Amerykański wokalista, producent, kompozytor i multiinstrumentalista od lat cieszy się opinią jednego z najbardziej oryginalnych twórców współczesnej sceny alternatywnego R&B.

Kim jest JMSN?

Ukrywający się pod pseudonimem JMSN Christian Berishaj od ponad dekady konsekwentnie buduje własną muzyczną tożsamość. Jego twórczość trudno jednoznacznie sklasyfikować, ponieważ łączy elementy R&B, neo-soulu, funku, rocka alternatywnego, trip-hopu oraz muzyki elektronicznej.

Na przestrzeni lat krytycy porównywali jego styl do takich artystów jak The Weeknd, D’Angelo, Prince, Portishead czy Radiohead.

Współpracował z Kendrickiem Lamarem i J. Cole’em

JMSN od lat jest ceniony również przez środowisko hip-hopowe. Artysta pojawił się wokalnie w czterech utworach z przełomowego albumu good kid, m.A.A.d city autorstwa Kendrick Lamar.

W kolejnych latach współpracował także z Ab-Soul, The Game oraz J. Cole.

„Soft Spot” przyniósł mu nową falę popularności

Choć JMSN od lat posiada wierne grono fanów, prawdziwy przełom nastąpił za sprawą utworu Soft Spot. Piosenka po czasie stała się viralowym hitem w mediach społecznościowych, zdobywając ogromną popularność na TikToku i innych platformach.

Charakterystyczny teledysk szybko doczekał się licznych przeróbek, memów oraz filmów tworzonych przez użytkowników internetu, co znacząco zwiększyło rozpoznawalność artysty na całym świecie.

Nowe brzmienie i odważne muzyczne eksperymenty

Na najnowszym albumie …it’s only about u if you think it is. artysta po raz kolejny zaskoczył słuchaczy zmianą stylistyki. Tym razem postawił na bardziej gitarowe brzmienia, inspiracje grunge’em, trip-hopem oraz industrialem.

Nowe kompozycje są znacznie cięższe i bardziej surowe niż wcześniejsze nagrania, co pokazuje, że JMSN nie zamierza podążać utartymi ścieżkami.

Koncerty JMSN słyną z wyjątkowej atmosfery

Występy na żywo JMSN od lat zbierają znakomite recenzje. Artysta stawia na bezpośredni kontakt z publicznością, improwizację oraz rozbudowane aranżacje instrumentalne.

Podczas koncertów starsze utwory często otrzymują zupełnie nowe, bardziej rockowe interpretacje, a muzycy pozwalają sobie na większą swobodę niż w wersjach studyjnych.

To właśnie energia sceniczna sprawia, że koncerty JMSN są uznawane za jedno z najciekawszych doświadczeń na współczesnej scenie alternatywnej.

JMSN – koncerty w Polsce 2026

Jesienna trasa obejmie pięć miast:

  • 9 października – Gdańsk, Klub Muzyczny Parlament
  • 11 października – Kraków, Klub Studencki Żaczek
  • 12 października – Poznań, Klub Szum
  • 13 października – Warszawa, Klub Niebo
  • 14 października – Wrocław, Transformator Club

Tagi


Popularne newsy

Kanye West
NEWS

Rick Ross wspomina sesje z Kanye Westem na Hawajach. Zwykły McDonald’s miał pomóc w tworzeniu hitów

Ewa Farna
NEWS

Ewa Farna jako pierwsza wokalistka w Czechach wyprzedała stadion. Gościnnie wystąpił z nią OKI, który twierdzi, że żaden Polak nie zagrał takiego koncertu jak Ewa

cne Popkillery 2023 @piotr_tarasewicz. - @cgm.pl
NEWS

Tede zarzuca CNE pominięcie go w Opolu. CNE odpowiada: „Przecież ja was tam komplementuję”

Doda Kuba Wojewodzki IG 2026
NEWS

Kuba Wojewódzki o Dodzie: „W Opolu pokazała się w bieliźnie. Mam nadzieję, że przed prokuratorem też nie będzie miała nic do ukrycia”

Josimar Dias IG 2026
NEWS

Bramkarz Wysp Zielonego Przylądka został bohaterem meczu z Hiszpanią. Jego Instagram wybuchł po meczu na mundialu. Obserwuje go nawet Taco Hemingway

Michael film 2026 2
NEWS

„Michael” bije rekordy. To najbardziej dochodowy film muzyczny w historii

Olivier Thee 4 yt
NEWS

Oliver Tree zginął w katastrofie helikoptera. Producent muzyczny miał lecieć z nim – zdanie zmienił w ostatniej chwili

Polecane

CGM
Processed with VSCO with g6pro preset

Murda zagra koncert w Warszawie. Gwiazda tureckiego rapu przyjedzie do ...

Ponad miliard odtworzeń na platformach streamingowych

5 minut temu

CGM
Ama i Mandarynaok

Mandaryna szczerze o relacji z Michałem Wiśniewskim. „Do dziś sł ...

Mandaryna w szczerej rozmowie o przeszłości

44 minuty temu

CGM
Guns N Roses foto taras

Policja bada incydent na diabelskim młynie podczas Download Festival. ...

Kontrowersje na Download Festival

52 minuty temu

CGM
cne Popkillery 2023 @piotr_tarasewicz. - @cgm.pl

Tede zarzuca CNE pominięcie go w Opolu. CNE odpowiada: „Przecież ...

Spór o zapowiedź podczas Hip Hop Opola

2 godziny temu

CGM
Sabrina Carpenter 2025 ig

Sabrina Carpenter wygrała w sądzie. Mężczyzna, który próbował dostać s ...

Gwiazda otrzymała ochronę sądową

3 godziny temu

CGM
bonnie tyler

Bonnie Tyler wybudziła się ze śpiączki ale jej stan jest nadl bardzo p ...

Nowe informacje o stanie zdrowia artystki

3 godziny temu