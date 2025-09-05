Szukaj
Jess Glynne i „Hold My Hand” hitem lata na TikToku dzięki viralowemu memowi Jet2 Holidays

„Hold My Hand” wraca po latach na szczyty popularności

2025.09.05

opublikował:

Jess Glynne i „Hold My Hand” hitem lata na TikToku dzięki viralowemu memowi Jet2 Holidays

foto: mat. pras.

Piosenka Jess Glynne „Hold My Hand” z 2015 roku zyskała drugie życie, stając się oficjalnie „piosenką lata” według TikToka. Wszystko za sprawą viralowego trendu związanego z reklamą linii lotniczych Jet2 Holidays, której charakterystyczne hasło „nothing beats a Jet2 holiday” połączono z utworem Glynne.

Mem błyskawicznie rozprzestrzenił się w sieci, a radosny jingiel stał się ironicznie kojarzony z… nieudanymi wakacjami.

 

Viral, który podbił świat

Do tej pory audio z „Hold My Hand” zostało użyte w ponad 4,5 miliona filmów na TikToku, a liczba wyświetleń przekroczyła 80 miliardów. Trend podchwycili zarówno zwykli użytkownicy, jak i gwiazdy światowego formatu – od Mariah Carey po Jeffa Goldbluma.

Co ciekawe, ponad dekadę po premierze piosenka Jess Glynne trafiła na szczyt globalnych rankingów TikToka, a zainteresowanie samą marką Jet2 Holidays osiągnęło rekordowy poziom – w lipcu liczba wyszukiwań frazy „what is a Jet2 holiday” w Google wzrosła niemal czterokrotnie.

Reakcja Jess Glynne

Artystka nie kryła radości z nowej popularności swojego utworu:

– Ten utwór jest mi niezwykle bliski, a obserwowanie, jak zyskuje nowe życie na TikToku, jest surrealistycznym doświadczeniem. To piosenka, która wciąż daje radość – powiedziała Jess Glynne.

Choć piosenkarka przyznała, że nigdy nie leciała Jet2, traktuje całą sytuację z humorem. Już w 2023 roku odpowiadała na zarzuty pasażerów, którzy narzekali na nadużywanie jej piosenki w reklamach:

– Może macie jej dosyć, ale jeśli słyszycie tę piosenkę, wiecie, że właśnie zaczynacie wakacje – żartowała.

Trend nostalgii na TikToku

Jak podkreśla TikTok, w tegorocznym zestawieniu najpopularniejszych utworów w Wielkiej Brytanii dominują piosenki sprzed lat. Połowa z nich ma już co najmniej dekadę. Oprócz Jess Glynne w zestawieniu znaleźli się m.in. PinkPantheress, Kesha, Sabrina Carpenter, a także Connie Francis z utworem „Pretty Little Baby” z 1962 roku.

To dowód na to, że platforma coraz częściej przywraca do łask starsze hity, nadając im nowe życie w postaci memów, trendów i virali.

 

