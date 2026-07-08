Jeden z ostatnich koncertów Megadeth odwołany tuż przed występem. Fani zareagowali gwizdami i rzucaniem przedmiotów

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Koncert legendarnej grupy Megadeth, zaplanowany na 5 lipca podczas portugalskiego festiwalu EvilLive w Lizbonie, został odwołany w ostatniej chwili. Fani czekali pod sceną na występ zespołu, jednak po około 30 minutach od planowanej godziny rozpoczęcia organizatorzy poinformowali, że koncert się nie odbędzie.

Nieobecność zespołu wpłynęła również na harmonogram wydarzenia. Występ kolejnego artysty, Marilyna Mansona, rozpoczął się z opóźnieniem.

Publiczność nie kryła rozczarowania

Informacja o odwołaniu koncertu wywołała gwałtowną reakcję uczestników festiwalu. Z tłumu dało się słyszeć gwizdy, okrzyki i buczenie, a część osób zaczęła rzucać w stronę sceny różnymi przedmiotami.

Nagrania dokumentujące zachowanie publiczności szybko trafiły do mediów społecznościowych i wzbudziły duże zainteresowanie fanów muzyki metalowej na całym świecie.

Powodem były problemy techniczne

Bezpośrednio po ogłoszeniu decyzji organizatorzy nie podali przyczyny odwołania koncertu. Wśród uczestników pojawiły się spekulacje dotyczące problemów technicznych, ponieważ przed planowanym występem na scenie przez dłuższy czas pracowała obsługa techniczna.

Niedługo później głos zabrał sam zespół.

Megadeth opublikował oficjalne oświadczenie

Muzycy przekazali, że koncert nie doszedł do skutku z powodu problemów technicznych, które pozostawały poza ich kontrolą. W opublikowanym komunikacie podkreślili, że są rozczarowani całą sytuacją i przeprosili fanów za odwołany występ.

Zespół zaznaczył, że decyzja o anulowaniu koncertu nie należała do nich, a oni sami liczyli na spotkanie z portugalską publicznością.

Nagłe odwołanie koncertu jednej z największych legend thrash metalu stało się jednym z najgłośniej komentowanych wydarzeń tegorocznej edycji festiwalu EvilLive.